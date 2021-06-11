صحة

4 علامات تخبرك بارتفاع الكوليسترول الضار في الدم.. ما هي؟

Lebanon 24
11-06-2021 | 23:00
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يؤدي ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم إلى العديد من المشكلات الصحية المتعلقة بالقلب والشرايين والأوعية الدموية، لذلك يجب الحفاظ على نسبة الكوليسترول بالدم.
والكوليسترول عبارة عن مادة شمعية شبيهة بالدهن يقوم الكبد بإنتاجها، وهو ضروري لتكوين أغشية الخلايا وفيتامين د وبعض الهرمونات، ولكنه يسبب مشكلات صحية عديدة عند ارتفاعه.
عادًة لا يسبب ارتفاع الكوليسترول أي أعراض، ولذلك يصعب اكتشافه لحين تكون البلاك في الشرايين وهذا يعني الوصول إلى مرحلة خطيرة في المرض، وفق موقع "ويب طب".

ولكن من علامات ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم الشعور بما يلي:
آلام شديدة في الصدر: فهذا يعني احتمالية الإصابة بذبحة صدرية نتيجة زيادة نسبة الكوليسترول، وتعد من علامات ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم المثيرة للقلق.
الغثيان: يسبب ارتفاع الكوليسترول بعض الإضطرابات في المعدة والأمعاء والناتجة عن الطعام الدسم.
التعب الشديد: وعدم القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية بصورة طبيعية، حيث أن ارتفاع الكوليسترول يؤثر على إنتاج الهرمونات الهامة من قبل الغدة الدرقية.
ضيق التنفس: والناتج عن وجود مشكلة في تدفق الدم بسبب ارتفاع الكوليسترول به.

طرق الوقاية من ارتفاع الكوليسترول بالدم
تساعد بعض الطرق في الوقاية من ارتفاع الكوليسترول بالدم، وتتمثل في:
تغيير النمط الغذائي: من خلال الابتعاد عن الأطعمة الدهنية التي تسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار بالدم. فيجب الابتعاد عن تناول اللحوم الدهنية والمقليات والمعجنات التي تحتوي كميات كبيرة من الزيوت والشحوم، بالإضافة إلى الكربوهيدرات المعالجة.

الانتظام في ممارسة الرياضة: تساهم الرياضة في الوقاية من مختلف الأمراض، لأن الشخص الرياضي يحافظ على صحته ورشاقته وينصح بتجنب التدخين.

مراقبة مستويات الكوليسترول في الدم: من الأمور الهامة التي تساعد في الوقاية من الأضرار الناتجة عن ارتفاع الكوليسترول، مراقبة مستوياته في الدم بشكل منتظم.

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