صحة

حتى اللقاحات لا تكفي.. احذروا المتحور الهندي أسرع من البريطاني!

Lebanon 24
12-06-2021 | 02:00
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مرّت أيام قليلة على تصريح وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، بأن متحور دلتا من فيروس كورونا المعروف بـ"السلالة الهندية"، ينتقل 40% أكثر من المتحور ألفا، أو المتحور البريطاني، حتى أعلنت وزارة الصحة في لندن لأمس لبجمعة ارتفاع النسبة إلى 60%.

 

فقد كشفت وزارة الصحة البريطانية، عن أن السلالة الهندية من كورونا أكثر عدوى من البريطانية بنسبة 60%، وليس 40% كما أوضح هوك الأسبوع الماضي.

 

بدورها، أكدت هيئة الصحة العامة في إنكلترا أن اللقاحات أقل فعالية ضد متغير دلتا الهندي الجديد.

 

وكان الوزير البريطاني قد أكد في تصريح لشبكة "بي بي سي"، نقلا عن أبحاث مجموعة علمية تقدم المشورة للحكومة، أن "أفضل تقدير لميزة التزايد، كما نسميها.. هو حوالي 40 في المئة"، بحسب فرانس برس، مشيراً إلى أنه ورغم الزيادة في عدد الإصابات الجديدة بكورونا في الأيام الأخيرة، ليراوح بين 5 آلاف و6 آلاف حالة يوميا، إلا أن عدد المرضى في المستشفيات ما زال مستقرا.

 

وأكد حينها أن غالبية حالات الاستشفاء تتعلق بأشخاص لم يتم تطعيمهم.

 

الجدير ذكره أن بريطانيا هي البلد الأكثر تضررا في أوروبا من فيروس كورونا، حيث سجلت نحو 128 ألف وفاة، إلا أنها في الوقت نفسه تمكنت من تطعيم وتلقيح 40 مليون شخص، بجرعة لقاح واحدة على الأقل، في حين تلقى أكثر من 27 مليونا جرعة ثانية.

 

غير أن وصول المتحور الهندي، الذي صار يسمى "متحور دلتا"، والذي رصد أول مرة في الهند في شهر نيسان الماضي، هو السائد الآن في بريطانيا، وفق التقديرات، وصار يطرح شكوكا حول إمكانية رفع آخر القيود في 21 حزيران ، وفقا لفرانس برس.

 

المصدر: العربية
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