صحة

هل شرب الماء الدافئ أو الساخن مفيد صحيًّا؟

Lebanon 24
12-06-2021 | 08:00
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يعتبر الماء ضروري لحياة أي كائن حي، وتوجد دراسات عديدة حول الفوائد الصحية لشرب المياه، لكن ماذا عن الماء الساخن، فهل له فعليًّا فوائد صحية خاصة به مختلفة عن الماء البارد أو الفاتر.

ويوضح موقع مؤسسة "كليفلاند كلينك" الطبي المتخصص حقيقة هل توجد فوائد صحية لتناول الماء الساخن أو الدافئ.

وأبرز الأقاويل تتحدث عن أن شرب الماء الساخن او الدافئ يساعد على:
 
·     تحسين عمليات الهضم

·     علاج الإمساك

·     القضاء على الغازات

لكن في الحقيق يوجد القليل من الأبحاث العلمية حول فوائد شرب الماء الساخن الصحية على عكس الماء الفاتر في درجة حرارة الغرفة أو الماء البارد.

الكمية الموصى بها من الماء

يوصي دومًا الخبراء، بتناول القدر الآتي من الماء، سواء باردًا أو فاترًا أو دافئًا

·     15 كوبًا من الماء للرجال

·     11 كوبًا من الماء للنساء

سر الماء الساخن

بعض الناس يفضلون الماء بدرجة حرارة الغرفة، وبعضهم الآخر لا يستطيع شرب الماء بدرجة حرارة الغرفة ويفضلون الماء البارد، لكن يشعر الكثيرون أن شرب الماء الساخن أول شيء في الصباح، يساعد على الهضم ويمكن أن يساعدك على الذهاب إلى الحمام.

ويقول الباحثون إن هذا قد لا يكون له علاقة بدرجة حرارة الماء، لأن تناول الماء صباحا يساعد بشكل عام على انتظار حركة الأمعاء.

لكن أيضًا يساعد فقط الماء الدافئ في إرخاء عضلات الأمعاء، ما يعمل تسريع عملية إخراج الفضلات، وربما علاج أي أعراض إمساك أو انتفاخات أو غازات.

ويفسر الباحثون ذلك بأن الجهاز الهضمي، هو عضلة واحدة كبيرة، لذلك ربما تعمل حرارة الماء على إرخاء الجهاز الهضمي قليلاً لمساعدة أشياء مثل الإمساك.

كما أن الماء الساخن يمكن أن يساعد من يعاني من أعراض البرد أو الإنفلونزا، خاصة وأن شرب الماء الساخن يمكن أن يساعد في علاج أشياء مثل احتقان الجيوب الأنفية من البخار المتصاعد إلى الممرات الأنفية.
المصدر: سبوتنيك
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