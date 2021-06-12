صحة

3 أسباب تجعل من البيض حليفاً للريجيم

Lebanon 24
12-06-2021 | 18:00
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شرح الطبيب خبير التغذية جاريجليو كليلاند فوائد البيض العظيمة في فقدان الوزن، وإغناء الجسم بالمواد الغذائية المفيدة، بحسب موقع "ميديكفوروم" الطبي.

كمية كبيرة من البروتين
البيض غني بالبروتين، وهو اللبنة الأساسية للعضلات، وتحرق الأنسجة العضلية سعرات حرارية أكثر من الدهون.

قارنت دراسة أجريت عام 2010 بين تناول السعرات الحرارية بين الرجال الذين تناولوا وجبة الإفطار بالبيض وأولئك الذين تناولوا كعكة الجبن. المجموعة الأولى تناولت 400 سعرة حرارية أقل في الـ 24 ساعة التي أعقبت الإفطار.

قليل من السعرات الحرارية
السبب الآخر الذي يجعل البيض خيارًا جيدًا لفقدان الوزن هو أنه يحتوي على سعرات حرارية منخفضة. تحتوي البيضة الكبيرة على 76 سعرة حرارية فقط. هذا يعني أن وجبة الإفطار المكونة من بيضتين وخبز التوست الكامل تحتوي على حوالي 250 سعرة حرارية.

الكثير من الفيتامينات
"البيض مصدر جيد لفيتامين د، كفيتامين قابل للذوبان في الدهون ويلعب دورًا مهمًا في إنقاص الوزن"، كما يقول الخبير كليلاند.
المصدر: سبوتنيك
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