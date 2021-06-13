صحة

البقع البيضاء على الأظافر مؤشر على الإصابة بأمراض خطيرة

Lebanon 24
13-06-2021 | 00:00
A-
A+
Doc-P-832621-637591634333985216.jpg
Doc-P-832621-637591634333985216.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
البقع البيضاء على أظافرك شائعة إلى حد ما، ويمكن أن يكون هناك عدد من الأسباب لظهورها، من العدوى الفطرية إلى نقص المعادن.

وقالت الدكتورة وخبيرة التجميل فاليري مين، لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، إن البقع البيضاء على الأظافر عادة ما تكون غير ضارة ولا ينبغي أن تكون مدعاة للقلق.

وأضافت: "يمكن أن تكون ناجمة عن حالات مختلفة مثل الحساسية والالتهابات الفطرية وإصابة الأظافر ونقص المعادن. الأسباب الأكثر شيوعا هي الصدمات مثل ضرب أظافرك على الأسطح في حياتك اليومية".

إلا أن فاليري مين استدركت بقولها: "على الرغم من أن معظم الأسباب ليست خطيرة، إلا أن بعض الحالات الطبية الخطيرة قد تسبب بقعا بيضاء مثل مرض الكلى المزمن أو رد فعل على بعض الأدوية. إذا كنت قلقا على الإطلاق أو إذا كانت الحالة تتقدم، فتأكد من طلب رأي الطبيب".

من جانبه، قال بيكي لاروك، المالك والمعالج بشركة "Becky Laroc Beauty & Aesthetics"، إن هناك سوء فهم عام للبقع البيضاء على أظافرك بالإشارة فقط إلى أنها علامة على نقص الكالسيوم.

وأضاف "بشكل عام يظهر نقص الكالسيوم في الأظافر الضعيفة جدا و/ أو الناعمة. لكن في بعض الحالات، قد تكون البقع البيضاء علامة على نقص الزنك".

بدورها، قالت روكسان باكر، اختصاصية التغذية إن البقع البيضاء على الأظافر قد تكون علامة على وجود عدوى فطرية تسمى "فطر الأظافر الأبيض السطحي".

وأوضحت: "إنها عدوى يمكن علاجها بسهولة من خلال الأدوية المضادة للفطريات التي لا تستلزم وصفة طبية".

أما بالنسبة للخطوط البيضاء المتوازية التي تمتد عبر الظفر، فقالت روكسان إنها قد تكون علامة على انخفاض مستويات البروتين في الدم.

فيما حذرت من أن الخطوط التي تمر عبر الأفق أفقيا والتي تسمى" خطوط بيو"، هي في الغالب أعراض لمرض السكري غير المنضبط، بالإضافة إلى الأمراض المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة مثل الحمى القرمزية والحصبة والنكاف والالتهاب الرئوي.

بدوره، قال الدكتور روس بيري، من سلسلة كوزميديكس للعيادات الجلدية، إن ظهور النتوءات على أظافر الإصبع قد تكون دليلا على التقدم في العمر، أو نقص الفيتامينات أو الجفاف.

ورأى أن هناك عوامل غذائية لظهور النتوءات على الأظافر مثل نقص الفيتامينات كفيتامين "أ"، أو إذا كان الجسم يعاني من نقص في البروتين أو الكالسيوم، مضيفا "نقص الحديد الحاد يمكن أن يؤدي أيضا إلى ظهور نتوءات وتغيرات أخرى في الأظافر".
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:00 | 2021-06-13
03:23 | 2021-06-13
03:02 | 2021-06-13
02:00 | 2021-06-13
23:36 | 2021-06-12
16:00 | 2021-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website