26
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
هذا ما يحدث لجسمك ومظهرك عند تناول الملفوف يوميا
Lebanon 24
13-06-2021
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستخدم الملفوف بجميع أنواعه في تحضير أطباق ومأكولات متنوعة وسلطات عديدة. ويحتوي الملفوف على تركيبة كيميائية فريدة من نوعها توفر دعما جيدا للقلب والأوعية الدموية.
وتحتوي جميع أنواع الملفوف على الفيتامينات والمعادن ذاتها تقريبا: فيتامينات C و A و K و B وبيتا كاروتين والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، بالإضافة إلى الأحماض الأمينية اللوتين والثيانين. كما أنه غني بالألياف الغذائية الضرورية لصحة الكبد والأمعاء، حيث يساعد على إخراج الكوليسترول الزائد ونواتج التمثيل الغذائي . أي أنه يلعب دور الممرض في الجسم. والألياف الغذائية الخشنة تحسّن حركة الأمعاء، ما يسرّع عملية إخراج السموم، وأما الألياف الغذائية القابلة للذوبان في الماء فتصبح غذاء لميكروبيوم الأمعاء، الذي تعتمد على حالته: مناعة الجسم، المزاج، ومستوى امتصاص المواد المغذية.
وتحتوي جميع أنواع الملفوف في تركيبها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة. فالمغنيسيوم وفيتامين С والأنثوسيانين والفلافونويد لها تأثير مدمر للجذور الحرة، وتساعد أيضا في مكافحة الالتهابات. وعمليا تحمي هذه المكونات القلب وتمنع تطور العديد من أمراض القلب والأوعية الدموية. لذلك من االضروري لمن يعانون من تقلب مستوى ضغط الدم أو من خلل التوتر العضلي الوعائي، إضافة الملفوف إلى النظام الغذائي.
ويعتبر ملفوف البروكلي من أفضل أنواع الملفوف للصحة، لأنه غني بمركبات الكلوروفيل والتوكوفيرول التي تساعد على إطالة فترة الشباب، كما يحتوي على السلفورافان، الذي يحمي من السرطان، والكروم المنظم لمستوى السكر في الدم، والحديد والنحاس لإنتاح خلايا الدم الحمراء.
وأما القرنبيط، فيحتوي على أعلى نسبة من فيتامين С المضاد للأكسدة والضروري لإنتاج الكولاجين، ومكافحة العدوى. كما يحتوي القرنبيط على حمض التارتاريك الذي يمنع تراكم الدهون في الجسم، وهذا بالتالي يؤثر إيجابيا في عمل القلب.
بينما الملفوف الاعتيادي، ينظم توازن المحلول الملحي في الجسم، ويحسن تركيب الدم ويعزز المناعة. كما يلعب دورا مهما في إنتاج خلايا جديدة ويساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي.
المصدر: نوفوستي
تابع
الأكثر قراءة
توتر في البقاع.. مقتل شاب يقود صهريج بنزين في سهل رأس بعلبك
Lebanon 24
توتر في البقاع.. مقتل شاب يقود صهريج بنزين في سهل رأس بعلبك
11:47 | 2021-06-12
12/06/2021 11:47:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تتذكرون طفل أغنية "بابا فين"؟ شاهدوا كيف أصبح.. والجمهور: هو كبر وهيفا وهبي صغرت (فيديو)
Lebanon 24
هل تتذكرون طفل أغنية "بابا فين"؟ شاهدوا كيف أصبح.. والجمهور: هو كبر وهيفا وهبي صغرت (فيديو)
05:00 | 2021-06-12
12/06/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم مسلح يطال مركزاً للجيش في البقاع.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
هجوم مسلح يطال مركزاً للجيش في البقاع.. إليكم التفاصيل
14:29 | 2021-06-12
12/06/2021 02:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
15:54 | 2021-06-12
12/06/2021 03:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فاليري أبو شقرا بغاية الجمال في آخر فترة من حملها.. شاهدوا الصورة!
Lebanon 24
فاليري أبو شقرا بغاية الجمال في آخر فترة من حملها.. شاهدوا الصورة!
05:48 | 2021-06-12
12/06/2021 05:48:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:00 | 2021-06-13
من بينها الجبن.. إليكم أخطر 9 أطعمة على المخ!
03:23 | 2021-06-13
انقطاع حليب الأطفال.. أخصائية تغذية تقّدم حلولاً للأمهات اللبنانيات (صور)
03:02 | 2021-06-13
مخاطر أكبر من "تجلط الدم".. دراسة تكشف الكثير عن أسترازينيكا
00:00 | 2021-06-13
البقع البيضاء على الأظافر مؤشر على الإصابة بأمراض خطيرة
23:36 | 2021-06-12
فيديو مقلق.. شاهدوا كيف ينتشر كورونا دون كمامة! (فيديو وصورة)
16:00 | 2021-06-12
لتقليل عدوى كورونا.. تناولوا الأسماك وتجنبوا اللحوم
فيديو
بعد صفعة ماكرون زعيم فرنسي يتعرض لموقف محرج.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بعد صفعة ماكرون زعيم فرنسي يتعرض لموقف محرج.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2021-06-13
13/06/2021 11:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مشترك بـ"ذا فويس كيدز" فار مطلوب بعد محاولة قتل! (فيديو)
Lebanon 24
مشترك بـ"ذا فويس كيدز" فار مطلوب بعد محاولة قتل! (فيديو)
02:00 | 2021-06-13
13/06/2021 11:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ممرضة تزعم أن لقاح كورونا "مغنط" جسدها.. هل نجحت في إثبات ذلك؟ (فيديو)
Lebanon 24
ممرضة تزعم أن لقاح كورونا "مغنط" جسدها.. هل نجحت في إثبات ذلك؟ (فيديو)
02:00 | 2021-06-13
13/06/2021 11:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact