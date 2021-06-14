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صحة
ماذا يحصل لجسمك عند المشي 10000 خطوة يومياً؟
Lebanon 24
14-06-2021
|
02:00
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علق يفغيني شوفاكين، مدرب الجري والإعداد الوظيفي، على التوصية الشائعة بضرورة المشي 10000 خطوة في اليوم.
ويقول شوفاكين: "10000 خطوة أو حوالي 7.6-7.8 كيلومترات، يبدو رقما جيدا، ولكن لم يثبت علميا. فقد يكون لشخص ما وفقا لحالته الصحية صغيرا جدا، ولشخص آخر كبيرا جدا. ويجب أن يكون الثقل على القلب والمفاصل والعمود الفقري مطابقا تقريبا لـ 5000 خطوة في اليوم، أي حوالي 40 دقيقة مشي، 20 دقيقة في الصباح و20 في المساء، وعند عدم وجود مرض ما يمنع ذلك، يصبح تحقيق هذا الرقم سهلا جدا".
ووفقا له، من الممكن ومن الضروري زيادة الثقل إلى 5000 خطوة: لأن وضعية الجلوس، هي وضعية غير طبيعية للإنسان. والمشي، نشاط بسيط وفي متناول الجميع، يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم، وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما يسمح بحرق سعرات حرارية كثيرة، خاصة في حالة المشي السريع.
ويضيف، من المفيد ممارسة الطريقة الاسكندنافية في المشي، التي تتضمن عمل عضلات اليدين والظهر وتقلل من الضغط على المفاصل، لأن الإنسان أثناء المشي يعتمد على العصي.
ويقول: "ولكن إذا كان الشخص لا يرغب في المشي كثيرا، فلا ضرر من ذلك، لأن بإمكانه اختيار نوع النشاط البدني الذي يعجبه، مثل تمارين اللياقة البدنية، السباحة، ركوب الدراجات".
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