صحة

لا تصدّقوا هذه الأسطورة عن شرب المياه!

Lebanon 24
14-06-2021 | 05:00
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علقت إخصائية أمراض الجهاز الهضمي الروسية، آنا دينيسوفا، على الرأي العام السائد حول الفوائد الصحية لثلاثة لترات من الماء يوميا.

وقالت: "يوصي الأطباء بشرب ما بين 1,5 لتر ولترين من الماء يوميا. وإذا كنت تمارس الرياضة بنشاط فيمكنك شرب 2,5 لتر وحتى 3 لترات من الماء. لكن شرب الحجم الكبير من الماء محظور بالنسبة للناس المعانين من أمراض الجهاز القلبي والوعائي مثل قصور القلب، وكذلك بالنسبة للناس الذين لديهم ميل لتشكيل وذمات في الساقين".

وأضافت الطبيبة أن الإفراط في شرب الماء قد يسبب في ظهور وذمات في الجسم كله. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كمية المياه التي تزيد عن لترين في اليوم ستؤذي الأشخاص المصابين بأمراض الكلى.
المصدر: نوفوستي
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