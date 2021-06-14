دواء للتخلص من الوزن الزائد... اليك التفاصيل

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على عقار جديد لإنقاص الوزن، اسمه التجاري "ويجوفي" (Wegovy)، والاسم العلمي له هو "سيماغلوتايد" (semaglutide)، فكيف يعمل هذا العقار؟ وما الوزن المتوقع فقدانه باستخدامه؟ وما آثاره الجانبية؟ وكم يكلف؟ويغوفي هو أول علاج لخفض الوزن توافق عليه إدارة الغذاء والدواء الأميركية منذ عام 2014، وذلك وفقا لبيان صادر عن الإدارة. ووصفته تقارير إعلامية بأنه يغير اللعبة، أي إنه يحدث تغييرا كبيرا في موضوع الأدوية والتخسيس.ما عيار ويغوفي؟يُحقن 2.4 مليغرام من المادة الفعالة سيماغلوتايد، مرة واحدة في الأسبوع.من الأشخاص الذين يمكن أن يستفيدوا من عقار ويغوفي؟المرضى الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم (BMI) يبلغ 27 أو أكثر، والذين يعانون حالة مرضية واحدة على الأقل مرتبطة بالوزن مثل ضغط الدم أو داء السكري من النوع الثاني أو ارتفاع الكوليسترول. ومؤشر كتلة الجسم يحستب بقسمة الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول بالمتر.المرضى الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم 30 أو أكثر.كيف يعمل عقار ويغوفي؟يعمل ويغوفي عن طريق محاكاة هرمون يسمى "الببتيد 1" شبيه بالغلوكاجون (GLP-1) الذي يستهدف مناطق الدماغ التي تنظم الشهية وتناول الطعام.والأشخاص الذين استعملوا العقار فقدوا ما يبلغ 20% من وزنهم.هل يكفي أخذ حقنة ويغوفي فقط لفقدان الوزن؟لا، فالأشخاص الذين استعملوا ويغوفي وفقدوا الوزن اتبعوا أيضا برنامجا غذائيا والتزموا ممارسة الرياضة.واستعمال ويغوفي يجب أن يكون مع إجراء تغييرات صحية في عادات الأكل والحركة.وهذا الدواء يساعد على التحكم بالشهية، وقد يكون نقطة الانطلاق للتغيير، ولكن على الشخص تغيير عادات الأكل غير الصحية وممارسة النشاط البدني.كم يكلف عقار ويغوفي؟من المتوقع أن تكون كلفة العلاج نحو 1200 دولار إلى 1300 دولار شهريا.ما الآثار الجانبية؟تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعا لويغوفي:الغثيانالإسهالالقيءالإمساكآلام البطنالصداعالإرهاقعسر الهضمالدوخةانتفاخ البطن والغازاتالتجشؤانخفاض السكر في الدم في المرضى الذين يعانون داء السكري من النوع الثانيالتهاب المعدة والأمعاءمرض الارتجاع المعدي المريئيوتجب زيادة جرعة الدواء تدريجيا خلال 16 إلى 20 أسبوعا إلى 2.4 مليغرام مرة واحدة أسبوعيا لتقليل الآثار الجانبية المعوية.