بينها خسارة الوزن.. لهذه الأسباب تبرّع بالدم!

احتفل العالم أمس باليوم العالمي للتبرع بالدم لزيادة الوعي بضرورة التبرع بالدم بانتظام لتوفير الدم الآمن ومنتجاته للمرضى المحتاجين.

وبالإضافة إلى إنقاذ حياة المرضى الذين يحتاجون للدم، تنطوي عملية التبرع بالدم على فوائد عديدة للمتبرع. فيما يلي أهم هذه الفوائد، بحسب صحيفة إنديان إكسبرس:

يساعد التبرع بالدم في الوقت المناسب على إنقاص الوزن وتحسين اللياقة البدنية لدى البالغين الأصحاء. وفقًا لباحثي جامعة كاليفورنيا، فإن التبرع بنصف لتر من الدم، أي 450 مل، يساعد جسمك على حرق حوالي 650 سعرة حرارية. ولكن لا يجب اعتماد التبرع بالدم كخطة لخسارة الوزن، وينصح الخبراء باستشارة الطبيب قبل التبرع بالدم لتجنب أي مشاكل صحية.التبرع بالدم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بداء ترسب الأصبغة الدموية، وهي حالة تؤدي إلى زيادة امتصاص الجسم للحديد. قد يؤدي التبرع بالدم بانتظام إلى تقليل الحِمل الزائد من الحديد، وبالتالي فهو مفيد للأشخاص الذين يعانون من داء ترسب الأصبغة الدموية.يؤدي التبرع بالدم بانتظام إلى السيطرة على مستويات الحديد، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. يمكن أن تتسبب كمية كبيرة من الحديد المتراكم في الجسم بأضرار مُؤكسدة ثبت أنها السبب الرئيسي في تسريع الشيخوخة والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.المستويات المرتفعة من الحديد في الجسم هي سبب رئيسي للإصابة بالسرطان. من خلال التبرع بالدم، يمكنك الحفاظ على مستويات صحية من الحديد، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالسرطان.يحفز التبرع بالدم إنتاج خلايا دم جديدة. بعد التبرع بالدم، يبدأ نظام جسمك في العمل في غضون 48 ساعة من التبرع بمساعدة نخاع العظام. يتم إنتاج خلايا دم جديدة ويتم استبدال جميع خلايا الدم الحمراء المفقودة في غضون 30 إلى 60 يومًا. ومن ثم فإن التبرع بالدم يساعد في الحفاظ على الصحة الحيوية للجسم.