بهارات لا بد منها لصحة جيدة!

التهاب المفاصل حالة شائعة جدًا تصيب الملايين حول العالم، ويمكن التخفيف من أعراض المرض والآلام المرافقة له من خلال إجراء تغيير على أنماط حياة المريض بما في ذلك الأطعمة التي يأكلها.ينتج التهاب المفاصل عن تلف الغضروف الناعم بين المفاصل، ويصيب التهاب المفاصل الروماتويدي عدداً كبيراً من المرضى، وهو حالة من أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ الخلايا المبطنة للمفاصل.ويمكن أن يساعد تناول بعض الأطعمة والتوابل في تخفيف الآلام المرتبطة بالتهاب المفاصل، وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل البريطانية. وتعتبر الأطعمة المضادة للالتهابات إضافة مثالية لنظامك الغذائي، لأن آلام المفاصل مرتبطة بشكل كبير بالالتهابات.ويمكن أن تلتهب المفاصل وأجزاء أخرى من الجسم، وبعض التوابل تمنع الالتهاب من التطور، ويقول الخبراء إن الزنجبيل والكركم والقرفة من أفضل أنواع التوابل للحماية من آلام المفاصل.وإلى جانب خصائصه المضادة للالتهابات، أظهرت بعض الدراسات أن الزنجبيل يمكن أن يقلل أيضًا من أعراض هشاشة العظام، على الرغم من أن دراسات أخرى لم تجد مثل هذه الفائدة.والكركمين هو المادة الكيميائية الفعالة في جذر الكركم، وتمنع السيتوكينات الالتهابية والإنزيمات في مسارين للالتهاب.وقد أظهرت العديد من التجارب البشرية وجود فائدة مضادة للالتهابات في الكركم، والتي يمكن أن تترجم إلى تقليل آلام المفاصل وتورمها.وتحتوي القرفة على السينامالديهيد وحمض السيناميك، وكلاهما له خصائص مضادة للأكسدة تساعد على منع تلف الخلايا الذي تسببه الجذور الحرة.وفي حين أن هناك بعض الأطعمة التي تساعد في تخفيف آلام المفاصل، فإن بعض الأطعمة يمكن أن تؤدي إلى تفاقمها، ويقول خبراء التغذية إن من الأفضل الابتعاد عن أي شيء به سكريات أو غلوتين مضاف. ومكن أن يؤدي الكحول أيضًا إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل خاصةً لدى الذين يعانون من هشاشة العظام أو النقرس، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.