صحة

"الشباب هم الذين ينقلون سلالات الوباء الجديدة".. هذا ما أعلنته هيئة رقابية

Lebanon 24
15-06-2021 | 07:00
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أعلنت نائب مدير معهد الوبائيات في الهيئة الروسية للرقابة على حقوق المستهلكين، ناتاليا بشينيتشنايا، أن الشباب هم الذين ينقلون بالدرجة الأولى سلالات جديدة لفيروس كورونا.

جاء ذلك على لسانها في حديث أدلت به يوم 14 يونيو لوكالة "نوفوستي" الروسية. وأوضحت  أن الشباب يتحملون مرض "كوفيد – 19" بشكل خفيف لكنهم ينشرونه دون أن يدركوا آثار تصرفاتهم غير المسؤولة.

وأشارت الخبيرة الروسية إلى أن المظاهر السريرية  للسلالات الجديدة من فيروس كورونا تغيرت قليلا، إلا أنها لا تخرج عن أطر معلومة لأعراض مرض التنفس.

وكانت ناتاليا بشينيتشنايا قد تحدثت في وقت سابق عن خصوصيات السلالة الهندسة لفيروس كورونا. وحسب الأخصائية الروسية فإن تلك السلالة التي تسمى كذلك بـطفرة دلتا تعد أكثر قدرة على الانتشار،  مقارنة بسلالات أخرى من "كوفيد – 19".

لكن أعراضها  تستثني في غالبية الأحوال فقدان حاسة الشام مع العلم أن 70 – 80% من المرضى المصابين بسلالات أخرى من فيروس كورونا يفقدون الشم.

مع ذلك فإن المرضى المصابين بالسلالة الهندية هم أكثر عرضة لمظاهر في الجهاز الهضمي ، بما في ذلك آلام البطن وفقدان الشهية والقيء والغثيان. قد تتضمن الأعراض أيضا آلام المفاصل وفقدان السمع. أما الحمى والسعال ، فشأنهما شأن فقدان حاسة الشم، فنادرا ما تحصل .
المصدر: روسيا اليوم
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