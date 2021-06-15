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صحة
إعلان هام.. "سبوتنيك V" يثبت فاعلية أكثر من كل اللقاحات الاخرى ضد سلالة كورونا الهندية
Lebanon 24
15-06-2021
|
15:44
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أعلن مركز "غاماليا" الروسي أن لقاح "سبوتنيك V" أثبت فعالية ونجاعة ضد السلالة الهندية لفيروس كورونا، أكثر من كل اللقاحات الأخرى، وذلك وفقا لدراسة علمية.
وقال مركز "غاماليا" المتخصص في علم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية، إنه قدم نتائج الدراسة إلى مجلة علمية دولية لنشرها.
تجدر الإشارة إلى أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا هو أول لقاح تم تسجيله في العالم ضد هذا الفيروس التاجي المستجد.
المصدر: روسيا اليوم
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