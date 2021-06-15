هل عانيت من زيادة الوزن بسبب جائحة كورونا؟ هذا ما يجب فعله لاستعادة الرشاقة





ووفقاً لشبكة "CNN"، فإنّ بعض الأشخاص ربما اكتسبوا وزناً زائداً خلال إجراءات البقاء في المنزل للوقاية من "كورونا" خلال العام الماضي بشكل أساسي.



وفعلياً، فإنّ الأسباب الأساسية وراء هذه الزيادة في الوزن تكمن في انخفاض عدد الخطوات اليومية وزيادة تناول الأطعمة الدسمة.



وفي السياق، تقول ليزا دراير، إحدى المساهمات في مجال الصحة والتغذية في "CNN"، أن تناول الطعام المريح، على وجه التحديد، يمثل مشكلة خلال هذا الوقت العصيب.



وخلال فترة الإغلاق العام الماضي، لجأ الكثيرون إلى الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية مثل الحلويات أو البيتزا لتخفيف التوتر عندما لا يكون هناك الكثير للقيام به أو التطلع إليه، كما أن العمل من المنزل يسمحُ بأن يكون المطبخ في متناول اليد طوال اليوم.



وتماماً كما غيّرت الجائحة عادات تناول الطعام، فقد كان لها تأثير على عادات ممارسة الرياضة أيضاً، وفقاً لما تقوله الدكتورة كارولين أبوفيان، المدير المشارك لمركز إدارة الوزن والعافية في مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن.



وخلال الجائحة، تم إغلاق الصالات الرياضية التي يعتمد عليها الكثيرون، وخسر الأشخاص النشاط البدني اليومي الأساسي، مثل مسافة المشي من موقف السيارات إلى مكاتبهم.



ووسط كل ذلك، فإنّ السمنة أو زيادة الوزن قد تزيد من خطر الإصابة بمرض "كورونا" شديد الأعراض.



ولذلك، فإنه من الضروري الاهتمام بالوزن والعمل على إنقاص بعض الكيلوغرامات الزائدة من خلال اتباع النصائح التالية: ساهمت أزمة "كورونا" في التأثير على عادات الناس بشكلٍ كبير، كما أنها أدت إلى زيادة أوزان الكثير من الأشخاص.ووفقاً لشبكة "CNN"، فإنّ بعض الأشخاص ربما اكتسبوا وزناً زائداً خلال إجراءات البقاء في المنزل للوقاية من "كورونا" خلال العام الماضي بشكل أساسي.وفعلياً، فإنّ الأسباب الأساسية وراء هذه الزيادة في الوزن تكمن في انخفاض عدد الخطوات اليومية وزيادة تناول الأطعمة الدسمة.وفي السياق، تقول ليزا دراير، إحدى المساهمات في مجال الصحة والتغذية في "CNN"، أن تناول الطعام المريح، على وجه التحديد، يمثل مشكلة خلال هذا الوقت العصيب.وخلال فترة الإغلاق العام الماضي، لجأ الكثيرون إلى الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية مثل الحلويات أو البيتزا لتخفيف التوتر عندما لا يكون هناك الكثير للقيام به أو التطلع إليه، كما أن العمل من المنزل يسمحُ بأن يكون المطبخ في متناول اليد طوال اليوم.وتماماً كما غيّرت الجائحة عادات تناول الطعام، فقد كان لها تأثير على عادات ممارسة الرياضة أيضاً، وفقاً لما تقوله الدكتورة كارولين أبوفيان، المدير المشارك لمركز إدارة الوزن والعافية في مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن.وخلال الجائحة، تم إغلاق الصالات الرياضية التي يعتمد عليها الكثيرون، وخسر الأشخاص النشاط البدني اليومي الأساسي، مثل مسافة المشي من موقف السيارات إلى مكاتبهم.ووسط كل ذلك، فإنّ السمنة أو زيادة الوزن قد تزيد من خطر الإصابة بمرض "كورونا" شديد الأعراض.ولذلك، فإنه من الضروري الاهتمام بالوزن والعمل على إنقاص بعض الكيلوغرامات الزائدة من خلال اتباع النصائح التالية:

اشرب الكثير من الماء



قد يبدو الأمر بسيطاً، لكن شرب الماء طريقة رائعة لتجنب إضافة الكثير من السعرات الحرارية إلى نظامك الغذائي.



وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إن بعض الناس يخلطون بين الشعور بالعطش والجوع، ما يعني أنهم يتناولون وجبة خفيفة بدلاً من تناول مشروب سريع.



ويعد الماء الخيار الأفضل والأكثر صحة من المشروبات الأخرى لإرواء عطشك، ولكن الشاي العادي وشاي الفواكه والقهوة يمكن أن تكون صحية أيضاً، بشرط ألا تضيف أي سكر.



وينبغي على الجميع شرب ما بين 6 إلى 8 أكواب من السوائل كل يوم، وفق ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.



استخدم أطباق أصغر



قد يجد بعض الناس أن استخدام أطباق أصغر يساعدهم على تناول كميات أقل من الطعام في أوقات الوجبات. وقد تتمكن من التعود تدريجيا على تناول كميات أصغر، وهو أمر أساسي لفقدان الوزن.



كذلك، يجب أن يساعدك تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها على إنقاص الوزن. وفعلياً، يستغرق الجسم زهاء 20 دقيقة ليخبر الدماغ أنه ممتلئ، لذا حاول أيضاً تناول الطعام بشكل أبطأ.



تناول الأطعمة الغنية بالألياف



تعتبر الأطعمة المصنوعة من الألياف مثالية لمساعدة الناس على إنقاص الوزن، وهي تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، ما يعني أنك لست منجذباً لتناول وجبة خفيفة بين الوجبات.



مارس الرياضة



هناك بعض السعرات الحرارية في جسمك لا يستطيع النظام الغذائي وحده التخلص منها، ولهذا السبب من المهم جداً إضافة خطة تمارين إلى نظامك الغذائي لفقدان الوزن.



تناول كميات أقل من الملح والسكريات



عند الطهي وتحضير الطعام، قلل من كمية الملح والتوابل الغنية بالصوديوم مثل صلصة الصويا وصلصة السمك. كذلك، يجب تقليل تناول الملح اليومي لأقل من 5 غرامات (حوالى ملعقة واحدة صغيرة)، وتناول الملح المعالج باليود.



ومع هذا، يجب التقليل من تناول المشروبات الغازية أو الصودا والمشروبات الأخرى الغنية بالسكريات مثل عصائر الفاكهة والعصائر المركزة، والشراب المركز. كذلك، يجب اختيار الفواكه الطازجة بدلاً من الأغذية الخفيفة المُحلاة مثل البسكويت والكعك والشوكولا، بحسب ما ذكرت توصيات لـ"منظمة الصحة العالمية".