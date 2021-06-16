صحة

احذرن... دراسة تربط بين مستحضرات تجميل وأمراض خطرة

Lebanon 24
16-06-2021 | 13:35
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خلصت دراسة جديدة أجراها باحثون في الولايات المتحدة وكندا وسويسرا، إلى أن أنواعاً من مستحضرات التجميل تحتوي مواد كيماوية ضارة، تسبب معظمها أمراضا خطرة، بما في ذلك السرطان، وانخفاض الخصوبة وضعف الاستجابة المناعية وتغير التمثيل الغذائي وزيادة خطر الإصابة بالسمنة.

ووجدت الدراسة، التي نشرت الثلاثاء في دورية العلوم والتكنولوجيا البيئية، أن الكثير من أنواع أحمر الشفاه والماسكارا تحتوي مستويات عالية من مواد كيماوية سامة تسمى بولي فلورو ألكيل ويطلق عليها اختصارا "PFAS"، وفقا لشبكة "سي.بي.سي".

وقالت الدراسة إن منتجي مستحضرات التجميل نادراً ما يذكرون أن هذه المواد موجودة ضمن المكونات، مما يجعل من الصعب تجنبها وتتراكم على مدى سنوات داخل الجسم مسببة مشاكل صحية خطرة.

وفقا للدراسة، يتم استخدام هذه المكونات أيضا في مواد التشحيم، ومواد التنظيف المزيلة للبقع والطلاء ورغوة مكافحة الحرائق.

وخلال الدراسة الجديدة، فحصت هيذر وايتهيد، طالبة الدراسات العليا في الكيمياء بجامعة نوتردام في ولاية إنديانا وفريقها، 231 منتجاً من مستحضرات التجميل في كندا والولايات المتحدة، معظمها لم يذكر أن فيها مكونات من مادة "PFAS".

عثر الباحثون على مواد شديدة السمية وأخرى ضارة بالبيئة في نحو 52 في المئة من هذه المستحضرات، وشملت الماسكارا المقاومة للماء ومظللات ومحددات العيون واحمر الشفاه وكريمات الأساس.

وقال الباحثون إنه تم تصميم العديد من هذه المستحضرات ليتم وضعها بالقرب من الفم أو العينين، وهو ما يمكن أن يزيد التعرض لها من خلال اللعق أو امتصاصها من قبل الجلد أو من خلال القنوات الدمعية.

ونصح العلماء بضرورة تجنب المنتجات التي يتم تسويقها على أنها مقاومة للماء أو تلك التي تبقى لفترة طويلة، ومن المرجح أنها أكثر من غيرها تحتوي على مواد ضارة.
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