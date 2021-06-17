7 نصائح غذائية لتجنّب الأمراض المزمنة

أوصت الوكالة الفرنسية لسلامة الصحة والأغذية، في آخر تقرير لها، باتباع مجموعة من النصائح التي اعتبرتها ضرورية للوقاية من الأمراض المزمنة، التي تشهد انتشاراً واسعاً في الوقت الراهن.1 ـــ الإكثار من الأليافتنصح الوكالة الفرنسية بتناول 5 حصص من الفواكه والخضروات يومياً، بمقدار 80 غراماً لكل حصة، بالإضافة إلى تناول البقوليات، مثل الفول والعدس وحبوب الصويا لأنها ممتازة للصحة.2 - المزيد من الحبوب الكاملةتساعد المنتجات التي تحتوي على حبوب كاملة في مكافحة السرطان والسكري وأمراض القلب والشرايين، لذلك يفضل تناول معجنات من القمح الكامل أو الأرز نصف الكامل.3 - الزيوت النباتيةيستهلك الكثير من الناس حول العالم زيت دوار الشمس، ولكن هناك العديد من أنواع الزيوت النباتية، مثل زيت اللفت أو الجوز الغني بحمض ألفا لينولينيك.4 - تناول السمك مرتين أسبوعياًيعد تناول السمك مفيداً جداً للصحة، لأنه يقي من السكتة الدماغية، لكن احذروا من طريقة تحضيره، وأن يكون مالحاً جداً أو مدخناً وطريقة طهيه، لأن درجة الحرارة المرتفعة تؤدي إلى الإصابة بسرطان البروستاتا. وتوصي الوكالة الفرنسية باستهلاك السمك مرتين أسبوعياً، على أن يكون في أحدى المرتين، دهنياً مثل الأنشوا والسردين.5 - الحد من الأغذية المصنعةيجب ألا يتجاوز حجم هذه الأغذية 25 غراماً يومياً، لأن اللحوم المصنعة على سبيل المثال تزيد خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.6 - تقليل اللحوم الحمراءيجب ألا تزيد كمية اللحم عن 500 غرام أسبوعياً، أي بمعدل 70 غراماً يومياً. وتذكّر الوكالة بأن تناول اللحوم يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون والسكري وأمراض القلب والشرايين.7 - الحدّ من المشروبات الغازيةتنصح الوكالة الفرنسية لسلامة الصحة والأغذية بالحد من استهلاك المشروبات الغازية للتقليل من خطر الإصابة بالسرطان، والاكتفاء بكأس واحدة من المشروبات المحلاة يومياً، وأيضاً الحد من العصائر وإن كانت طبيعية 100 %.