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صحة
علامات في عينيك تدّل أنّ مستوى الكوليتسرول بدمك خطير!
Lebanon 24
17-06-2021
|
05:00
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يعد ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم مضراً للصحة ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.
والحالة ليس لها أية أعراض واضحة في المراحل المبكرة، مما يعني أن الكثيرين لا يدركون أن لديهم ارتفاعاً في كوليسترول الدم حتى فوات الأوان. ومع ذلك، قد تشير العيون إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول بشكل خطير، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.
حلقة زرقاء في العيون
إحدى علامات ارتفاع الكوليسترول في العين هي ظهور حلقات مزرقة تتشكل بالقرب من الجزء الخارجي من القرنية، الجزء الأمامي الصافي من العين، وتظهر هذه الحلقات بشكل أكثر شيوعًا مع تقدم العمر حيث يتم ترسيب المزيد من الكوليسترول في القرنية.
وتعتبر الحلقات غير ضارة بشكل عام، على الرغم من أنها قد تكون في بعض الأحيان أحد أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 45 عام.
لوحة هولينهورست
تقول كلية البصريات البريطانية إن إحدى العلامات التي تعتبر خطيرة للغاية، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى العمى هي وجود لوحة داخل أحد الشرايين الصغيرة في العين، والمعروفة باسم لوحة هولينهورست، وهي ناتجة عن تراكم الكوليسترول، وتمنع تدفق الدم وبالتالي تسد الشريان الرئيسي في العين وتسبب موت الأنسجة التي يغذيها ذلك الشريان.
رواسب الكوليسترول
عبارة عن كتل ناعمة مسطحة صفراء تميل إلى الظهور على الجفون العلوية والسفلية، بالقرب من الزاوية الداخلية للعين، وغالبًا ما تتطور بشكل متماثل حول العينين.
المصدر:
وكالات
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