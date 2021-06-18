صحة

هكذا يجب التصرف في حالة الإصابة بضربة شمس

Lebanon 24
18-06-2021 | 11:00
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تحدثت طبيبة الاطفال إيرينا دوبريتسوفا عن كيفية إدراك أن الشمس قد "ضربتك"، وكذلك ما يجب فعله إذا حدث ذلك.

وقالت: "مع ضربة الشمس، يصبح التنفس صعبًا، وقد تشعر بالغثيان والقيء، والدوار، والظلام في العينين، أو تبدأ النقاط السوداء في الظهور. يصبح التنفس أكثر، يمكن أن يؤثر على القلب. في الحالات الشديدة، قد تكون هناك حتى هلوسة، تظهر تشنجات، كل هذا ينتهي بفقدان الوعي. لذلك، وخاصة للسائقين، عند أول إشارة: إذا شعرت بالغثيان أو الدوار، ابحث عن مكان لوقوف السيارات وانزل من السيارة".

وقدمت الطبيبة أيضًا بعض النصائح حول كيفية التصرف إذا تعرضت لضربة شمس أو شاهدت مثل هذه الحادثة مع شخص آخر.

وأضافت: "في أولى علامات ضربة الشمس، إذا سقط شخص، يجب جره إلى الظل، ليساعد في اتخاذ وضع أفقي. إذا تقيأ شخص ما، فأنت بحاجة إلى وضعه بطريقة تتجنب الاختناق بالقيء: أدر رأسه إلى الجانب. يمكنك وضع كمادة باردة على مؤخرة رأسك أو إبطك. إذا كان لدى الشخص القوة وعاد إلى المنزل بمفرده، فيمكنه أن يأخذ حمامًا باردًا - نحو 20 درجة. وبطبيعة الحال، في حالة الإصابة بضربة الشمس، من الضروري الاتصال بالطبيب، لأنه إذا كان الشخص في خطر، على سبيل المثال، يعاني من مرض في القلب والأوعية الدموية، فقد تؤدي إلى الموت".
المصدر: سبوتنيك
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