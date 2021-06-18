صحة

7 فوائد لشرب الليمون والنعناع مع الماء الساخن.. ما هي؟

Lebanon 24
18-06-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-834570-637596622100149337.jpg
Doc-P-834570-637596622100149337.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعد الليمون والنعناع مع الماء الساخن أحد مشروبات الديتوكس الرائجة في هذه الأيام، وهي مشروبات صحية في الغالب تتمثل في الحصول على مستخلصات الفواكه والخضراوات بأنواعها.

يقدم الليمون والنعناع مع الماء الساخن عددًا من الفوائد المحتملة، ومن هذه الفوائد:

1. يرطب الجسم

هناك الكثير من الناس التي لا تحصل على حاجتها اليومية الكافية من شرب الماء لأنها لا تحب طعم الماء، وهنا يأتي دور أحد فوائد الليمون والنعناع مع الماء الساخن، إذ أنه يشجع البعض على الإكثار من شرب الماء من خلال إضافة النكهة له.

2. يحسن من عملية الهضم

من فوائد الليمون والنعناع مع الماء الساخن أنه يعزز من عملية الهضم، حيث أن الليمون يعمل على منع الإصابة بالإمساك وتنظيم عملية حركة الأمعاء، بينما يعمل النعناع على تحفيز الغدد اللعابية مما يعمل على زيادة إنتاج الإنزيمات الهاضمة وتحسين عملية الهضم.

3. يحارب الإرهاق ويخفف من الالام

يعد كلًا من التخلص من الشعور بالإرهاق والتخفيف من الالام المختلفة أحد فوائد الليمون والنعناع مع الماء الساخن، إذ أن النعناع يعمل على تنبيه الدماغ وتسكين الام الرأس والام المعدة، والتقليل من الأعراض المؤلمة المرافقة لمتلازمة القولون المتهيج.

4. يساعد على خسارة الوزن

إن المساعدة على خسارة الوزن الزائد هي إحدى فوائد الليمون والنعناع مع الماء الساخن، إذ يعمل الماء على تعزيز الشعور بالشبع، كما يعمل النعناع على تعزيز عملية الأيض، في حين تساعد المركبات متعددة الفينولات (Polyphenols) الموجودة في الليمون على منع زيادة الوزن.

5. يساهم في علاج حصى الكلى

من فوائد الليمون والنعناع مع الماء الساخن أنه يساهم في علاج حصى الكلى، إذ يحتوي الليمون على حمض الستريك (Citric acid) الذي يعمل على التخفيف من حموضة البول مما يساعد في تفتيت حصى الكلى وعلاجها.

6. يعزز من صحة الفم والأسنان

يحتوي النعناع على عدة مركبات تعمل على التخلص من الترسبات الموجودة على الأسنان، كما يحتوي على مركب الكلوروفيل (Chlorophyll) الذي يعمل على التخلص من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، ويحتوي النعناع كذلك على مركب المينثول (Menthol) الذي يعطي رائحة طيبة للفم ويساعد على التخلص من الروائح الكريهة.

7. يقلل من الالتهابات

من فوائد الليمون والنعناع مع الماء الساخن أنه يعمل على التقليل من الالتهابات في الجسم، لاحتواء الليمون على العديد من الفلافونويدات (Flavonoids) التي تحارب الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الالتهابية، مثل: التهاب المفاصل، والسكري، والأمراض المناعية.

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:59 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:22 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2021-06-19
16:00 | 2021-06-18
14:00 | 2021-06-18
11:00 | 2021-06-18
10:25 | 2021-06-18
08:00 | 2021-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website