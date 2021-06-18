7 فوائد لشرب الليمون والنعناع مع الماء الساخن.. ما هي؟

يعد الليمون والنعناع مع الماء الساخن أحد مشروبات الديتوكس الرائجة في هذه الأيام، وهي مشروبات صحية في الغالب تتمثل في الحصول على مستخلصات الفواكه والخضراوات بأنواعها.يقدم الليمون والنعناع مع الماء الساخن عددًا من الفوائد المحتملة، ومن هذه الفوائد:1. يرطب الجسمهناك الكثير من الناس التي لا تحصل على حاجتها اليومية الكافية من شرب الماء لأنها لا تحب طعم الماء، وهنا يأتي دور أحد فوائد الليمون والنعناع مع الماء الساخن، إذ أنه يشجع البعض على الإكثار من شرب الماء من خلال إضافة النكهة له.2. يحسن من عملية الهضممن فوائد الليمون والنعناع مع الماء الساخن أنه يعزز من عملية الهضم، حيث أن الليمون يعمل على منع الإصابة بالإمساك وتنظيم عملية حركة الأمعاء، بينما يعمل النعناع على تحفيز الغدد اللعابية مما يعمل على زيادة إنتاج الإنزيمات الهاضمة وتحسين عملية الهضم.3. يحارب الإرهاق ويخفف من الالاميعد كلًا من التخلص من الشعور بالإرهاق والتخفيف من الالام المختلفة أحد فوائد الليمون والنعناع مع الماء الساخن، إذ أن النعناع يعمل على تنبيه الدماغ وتسكين الام الرأس والام المعدة، والتقليل من الأعراض المؤلمة المرافقة لمتلازمة القولون المتهيج.4. يساعد على خسارة الوزنإن المساعدة على خسارة الوزن الزائد هي إحدى فوائد الليمون والنعناع مع الماء الساخن، إذ يعمل الماء على تعزيز الشعور بالشبع، كما يعمل النعناع على تعزيز عملية الأيض، في حين تساعد المركبات متعددة الفينولات (Polyphenols) الموجودة في الليمون على منع زيادة الوزن.5. يساهم في علاج حصى الكلىمن فوائد الليمون والنعناع مع الماء الساخن أنه يساهم في علاج حصى الكلى، إذ يحتوي الليمون على حمض الستريك (Citric acid) الذي يعمل على التخفيف من حموضة البول مما يساعد في تفتيت حصى الكلى وعلاجها.6. يعزز من صحة الفم والأسنانيحتوي النعناع على عدة مركبات تعمل على التخلص من الترسبات الموجودة على الأسنان، كما يحتوي على مركب الكلوروفيل (Chlorophyll) الذي يعمل على التخلص من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، ويحتوي النعناع كذلك على مركب المينثول (Menthol) الذي يعطي رائحة طيبة للفم ويساعد على التخلص من الروائح الكريهة.7. يقلل من الالتهاباتمن فوائد الليمون والنعناع مع الماء الساخن أنه يعمل على التقليل من الالتهابات في الجسم، لاحتواء الليمون على العديد من الفلافونويدات (Flavonoids) التي تحارب الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الالتهابية، مثل: التهاب المفاصل، والسكري، والأمراض المناعية.