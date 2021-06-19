صحة

مواد غذائية لا ينصح بتناولها مع البندورة!

Lebanon 24
19-06-2021 | 09:00
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أعلنت الدكتورة الروسية آنا دينيسوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن هناك مجموعة من المواد الغذائية لا ينصح بتناولها مع البندورة.

وتقول في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "البندورة مدرجة في قائمة المواد الغذائية المحرمة على المرضى الذين يعانون من الارتجاع المعدي المريئي. لأنه عند تناولهم البندورة، تحدث عندهم الحرقة والتجشؤ. ويظهر عندهم الشعور بطعم مر أو حامضي في الفم، لأن محتوى المعدة يرتفع إلى المريء. وكل هذا ينتج عند تناول كمية من البندورة الطازجة أو المطهوة أو على شكل معجون البندورة وبالطبع عن تناول البيتزا".

ووفقا للأخصائية، تدرج في قائمة المواد المسببة للحرقة بالإضافة إلى البندورة والمعجون: القهوة والحمضيات والشوكولا والمعجنات وخاصة الساخنة والفطائر والبيتزا، وعند تناول هذه المواد أو جزء منها مع بعض يزيد من حرقة المعدة.

المصدر: نوفوستي
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