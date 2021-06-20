دراسة: "أوميغا 3" يملك خاصية "التسلل" إلى الدماغ قد تساهم بالشفاء من الأمراض

كشفت دراسة جديدة عن خاصية فريدة متواجدة في أحماض "أوميغا 3" مرتبطة بشكل أساسي بالدماغ ومن شأنها أن تدخل في عمليات علاج عدد من الأمراض، خصوصا العصبية منها.وأكدت الدراسة الجديدة وجود بروتين ناقل (MFSD2A) يوفر بوابة لأحماض "أوميغا 3" الدهنية لدخول الدماغ، الأمر الذي يساهم بالشفاء من الأمراض العصبية.وبحسب الدراسة المنشورة في جامعة كولومبيا، يفتح هذا البحث أبوابا مذهلة لدور جزيء صغير ينقل أحماض "أوميغا 3" الدهنية إلى الدماغ ويشكل مدخلًا لإيصال العلاجات العصبية إلى الدماغ.وقالت العالمة والمؤلفة للدراسة الجديدة، الدكتورة روزماري جيه كاتر، من جمعية "سيمونز" التابع لمختبر "مانسيا" في كلية فاجيلوس للأطباء الجراحين في جامعة كولومبيا: "لقد تمكنا من الحصول على هيكل ثلاثي الأبعاد من البروتين الناقل الذي يوفر بوابة لأوميغا 3 لدخول الدماغ".وأضافت الباحثة: "في هذا الهيكل، يمكننا أن نرى كيف ترتبط أوميغا 3 بالنواقل. قد تسمح هذه المعلومات بتصميم الأدوية التي تحاكي أوميغا 3 لاستخدام هذا النظام والدخول إلى الدماغ".يتمثل التحدي الرئيسي في علاج الأمراض العصبية، بحسب البحث المنشور في مجلة "Nature"، في الحصول على الأدوية عبر الحاجز الدموي الدماغي - وهي طبقة من الخلايا المكدسة بإحكام والتي تبطن الأوعية الدموية في الدماغ وتمنع السموم ومسببات الأمراض وبعض العناصر الغذائية من دخول الدماغ.لكن هذه الطبقة، لسوء الحظ، تمنع أيضًا العديد من الأدوية التي تعتبر مرشحة وواعدة لعلاج الاضطرابات العصبية وعدد من الأمراض الدماغية.