لماذا تعاني من ألم في الذراع بعد تلقيك لقاح كورونا؟

بصرف النظر عن الأعراض العديدة التي قد تصاحب تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مثل الحمى والتعب وآلام الجسم، قد يشعر الكثيرون بألم في الذراع قد يستمر ليومين بعد تلقي اللقاح.

ويتساءل الكثير من متلقي اللقاح عن سبب ألم الذراع الذي يتبع أخذ اللقاح، لذا فقد أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا بعض الآراء حول هذا الموضوع، على النحو التالي:

التهاب الذراع

يعد التهاب الذراع من أكثر الآثار الجانبية شيوعًا التي أبلغ عنها الأشخاص الذين حصلوا على لقاحات كورونا. في حين أنه رد فعل خفيف على اللقاح، لا يزال الكثيرون يتساءلون عما يسبب الألم في الذراعين وما يجب عليهم فعله لتخفيفه.



لماذا تشعر بألم في ذراعك بعد التطعيم؟

يقترح الخبراء أن الذراع الملتهبة هي نتيجة لاستجابة الجسم المناعية للقاح. عندما تتعرض لأثر جانبي للقاح، فهذا يعني أن مناعتك تلعب دورها وتعمل بالشكل المفترض. اللقاحات هي محاكاة للفيروس ولذلك عند حقنها في الجسم يستجيب لها الجهاز المناعي ويحاول حماية الجسم من العوامل الممرضة. وهذا بدوره يؤدي إلى ردود فعل مختلفة.

ونظرًا لأن لقاحات كورونا تُعطى مباشرة في عضلات الذراع، فإن اللقاح يتسبب في حدوث التهاب في موقع الحقن. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا أن يعزى الألم إلى الإصابة التي تسببها الحقنة.



كيفية تخفيف الألم

بينما يستمر وجع الذراع بعد التطعيم لمدة يوم أو يومين، إلا أنه لا يمثل مصدر قلق. من أجل تخفيف الألم، ينصح الخبراء بتمرين الذراع بحركات خفيفة ومستمرة. هذا يحفز تدفق الدم إلى المنطقة مما يساعد على تقليل الألم. يمكنك أيضًا وضع كمادة باردة لتخفيف الألم. ومع ذلك، لا تنس أن الألم هو علامة على عمل جهاز المناعة لديك.