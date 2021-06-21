أطعمة تحرمك النوم وأخرى تجلب النعاس..ما هي؟

إذا بات النوم تحديًا صعبًا، ورحت تتقلب في فراشك، لا تستطيع ان تغفو ملء جفنيك، لتنال من النوم القسط الضروري لصحتك البدنية والنفسية، فقد يكون ذلك بسبب تناولك أطعمة غير مناسبة قبل النوم.للاستمتاع بنوم جيد، تجنب الأكل في وقت متأخر من الليل، لأن جسمك سيحول الطعام إلى طاقة، وتناول من الطعام ما يسهل هضمه، تجنب المنشطات، مثل السكريات أو الكافيين، لأنها تبقيك مستيقظًا في الليل، ولا تحاول النوم ومعدتك فارغة، فذلك يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم، ما يؤثر في قدرة الجسم على النوم جيدًا.للتأكد من أنك تتناول الأشياء الصحيحة قبل النوم، حاول تجنب الأطعمة التالية بحسب موقع benendenhealth:الشوكولاتةالمستويات العالية من الكافيين في الشوكولاتة تجعلها خيارًا سيئًا للتناول في وقت متأخر من الليل. يمكن أن يسبب استهلاك الكافيين حدوث حركة سريعة للعين بشكل متكرر، في المراحل الأخيرة من النوم، وهذا قد يجعلك عرضة للشعور بالدوار في الصباح. يجب تجنب الأطعمة والمشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة قبل النوم بأربع إلى ست ساعات.الجبنبينما يعتبر الجبن عمومًا طعامًا مريحًا، فإنه أحد أسوأ الأطعمة التي يمكن تناولها قبل النوم. يحتوي الجبن القوي أو القديم، وكذلك اللحوم المحفوظة، على مستويات عالية بشكل طبيعي من الأحماض الأمينية، التيرامين، ما يجعلنا نشعر باليقظة. يسبب التيرامين إفراز الغدة الكظرية لهرمون «القتال أو الهروب»، ما يزيد اليقظة لعدة ساعات.الكارييحتوي الطعام الحار، مثل الكاري والصلصة الحارة والخردل، على مستويات عالية من الكابسيسين؛ ترفع هذه المادة الكيميائية درجة حرارة الجسم عن طريق التدخل في عملية التنظيم الحراري للجسم، التي تمنع النوم. أضف ذلك إلى مستويات الطاقة العالية المطلوبة لهضم التوابل، ما يعني القول وداعًا للنوم العميق. الأطعمة الغنية بالتوابل من الأطعمة المعروفة بتأثيرها السلبي على النوم.الآيس كريمنعلم جميعًا أن لاستهلاك الكثير من السكر تأثيرا سلبيا في صحتنا، لكن هل تعلم أنه يمكن أن يؤثر أيضًا في نومنا؟ تسبب الأطعمة السكرية، مثل الآيس كريم والحلويات، ارتفاعًا حادًا في مستويات السكر بالدم، في البداية تنهار في أثناء نومك. ينذر حدوث انهيار في نسبة السكر في الدم الغدة الكظرية بوجود حالة طارئة تؤدي بدورها إلى زيادة مستويات الكورتيزول وإيقاظ الجسم.أفضل الأطعمة للنومهناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعدك بالفعل على النوم. جرب هذه الأطعمة التي تعزز الميلاتونين لعلك تتمتع بنوم جيد.1ـ الكرزيُعرف الكرز بكونه أحد أفضل الأطعمة للنوم، لأنه يحتوي بشكل طبيعي على الميلاتونين. يمكن أن يساعد تناول وجبات خفيفة من الكرز أو شرب عصير الكرز على تعزيز النوم لفترة أطول وأعمق.2ـ العسل الخامالعسل يحفز الميلاتونين ويوقف الأوركسين في الجسم: الببتيد العصبي الذي يجعلنا نشعر بالحيوية واليقظة. كوب من الماء الساخن والليمون والعسل مشروب مسائي رائع لتهدئة الجسم والحث على النوم.3ـ الموزيعتبر الموز غذاءً رائعًا من جميع النواحي، ولكن إذا كنت تأكل موزة عادةً على الإفطار، فقد ترغب في التفكير في الاستمتاع بهذه الفاكهة قبل النوم بدلاً من ذلك. فهي من أفضل الأطعمة للنوم، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من المغنيسيوم الذي يريح العضلات ويهدئ الجسم. جرب شرائح الموز مع ملعقة كبيرة من زبد المكسرات الطبيعية قبل النوم.