أضرار جسمية لاستخدام الهرمونات في تضخيم العضلات.. احذروها!

يلجأ الكثير من الباحثين عن تضخيم عضلات الجسم في رياضة كمال الأجسام إلى "الهرمونات الذكورية الستيرويدات"، من أجل الحصول على جسم متناسق وعضلات كبيرة.

ويطلق مصطلح الستيرويد المنشط على المواد الاصطناعية المتعلقة بالهرمونات الجنسية الذكورية التي تحدث بشكل طبيعي، مثل التستوستيرون، والتي يمكن وصفها بأنها "ستيرويد ابتنائي" بالمعنى الحقيقي.والستيرويدات الابتنائية (التي تعمل على بناء الأنسجة)، هي محفزات قوية لتخليق البروتين وبالتالي بناء العضلات.وتستلتزم الستيرويدات الابتنائية، وصفة طبية لأنها تعمل على علاج تأخر سن البلوغ، وحالات الهزال، وهشاشة العظام.لكنها غالبا ما تستخدم بشكل غير قانوني بدون وصفة طبية من قبل لاعبي كمال الأجسام، ورفع الأثقال، وكذلك أولئك الذين يتنافسون في مختلف الألعاب الرياضية.وبحسب موقع "فيري ويل فيت" يمكن للستيرويدات الابتنائية أن تسبب تأثيرات مختلفة على الجسم بما في ذلك ما يلي:حب الشبابسلوك عدوانينمو الثدي وتقلص الخصيتين عند الرجالتضخم البظر عند النساءالضعف الجنسي لدى الرجالتضخم البروستاتانمو شعر الوجه، تغيرات أو توقف الدورة الشهرية عند النساءمشاكل القلب، بما في ذلك النوبات القلبيةأمراض الكبد بما في ذلك السرطانخشونة الصوت ونمو شعر الجسم عند النساءيمكن أن يؤدي الاستخدام المستمر للستيرويدات عن طريق الحقن أو الفم إلى توقف الجسم عن إنتاجه الطبيعي من هرمون التستوستيرون في الخصيتين، وبالتالي تقلصهما.