صحة

دراسة تكشف فائدة جديدة لمكملات زيت السمك

Lebanon 24
21-06-2021 | 14:00
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توصلت دراسة طبية حديثة إلى فائدة جديدة تضاف لقائمة منافع مكملات زيت السمك، إذ أنها تساعد في مكافحة الاكتئاب، والتقليل من أعراضه.


ووفق دراسة أجراها مستشفى كينغز كوليدج لندن، فإن أحماض "أوميغا 3" الدهنية، ذات التأثيرات المضادة للالتهابات والمفيدة لصحة القلب، تعمل على تحسين الحالة المزاجية، وتخفف من أعراض الاكتئاب.

ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن المؤلفة الرئيسية للدراسة وعالمة الأعصاب في كينغز كوليدج لندن، أليساندرا بورسيني، قولها: "سلطت دراستنا الضوء على الآليات التي تقوم بموجبها أحماض أوميغا 3 بمجابهة الاكتئاب، الأمر الذي سيساعدنا في المستقبل على تطوير علاجات لهذا الاضطراب المزاجي".

وخلال الدراسة التي شملت مصابين باكتئاب حاد، أعطي هؤلاء جرعة من أحماض أوميغا 3 غير المشبعة، لمدة 12 أسبوعا، وتمّ قياس أعراض الاضطراب قبل وبعد التجربة.
 
وبحسب النتائج التي نشرت نتائجها في مجلة "الطب النفسي الجزيئي"، فقد انخفضت أعراض الاكتئاب وفق المشاركين بنسبة 64 في المئة، علما أن العلماء أشاروا إلى استحالة الحصول على مستويات عالية من أوميغا 3 كالتي حصل عليها المشاركون في الدراسة، من الأسماك فقط، بل يجب اللجوء للمكملات الغذائية.
 
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