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صحة
كيف تقلّل من خطر الإصابة بنوبة قلبية؟
Lebanon 24
21-06-2021
|
23:00
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يعاني أغلب الناس في مجتمعنا الحالي من الخوف من الأزمات القلبية نظراً للضغوطات الاجتماعية والاقتصادية المعيشية. كيف تقلّل من خطر الإصابة بنوبة قلبية؟
لا تدخن التبغ أو السجائر الإلكترونية: من المعروف على نطاق واسع أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، لكن بحثاً جديداً من جامعة كاليفورنيا University of California، استناداً إلى استطلاع شمل سبعين ألف شخص، أشار إلى أن الاستخدام اليومي للسجائر الإلكترونية قد يزيد أيضاً من احتمالات الإصابة بنوبة قلبية.
تجنّب حركة المرور: النقل والتلوث الصناعي ضاران لسبب التدخين نفسه، إذ يؤديان إلى دخول جسيمات مجهرية إلى مجرى الدم، وتحرك الجهاز المناعي في مواجهتها؛ مما يسبب التهاباً ضاراً في الشرايين. لكن دراسة جديدة نشرت في المجلة الأوروبية للقلب European Heart Journal تشير إلى أن ضوضاء المرور أيضاً تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.
تناول حمية متوازنة: لست بحاجة إلى تقليل اللحوم والألبان لاتباع حمية صحية للقلب، وفقاً لدراسة جديدة نشرت في مجلة ذي لانسيت، وذكر الباحثون أن الحمية الصحية يجب أن تحتوي على كثير من الفواكه والخضروات والأسماك والبقوليات، وكذلك على كميات معتدلة من اللحوم ومنتجات الألبان غير المصنعة. وتقول مؤسسة القلب البريطانية إنه يستحب تناول اللحوم والألبان باعتدال.
تجنّب اللحوم المصنعة: يجمع الخبراء على أن اللحوم المصنعة (مثل اللحم المقدد واللحم المدخن والسلامي) تضر بقلبك، وخلصت مراجعة کبری للأبحاث في عام 2010 إلى أن تناول حصص يومية من اللحوم المصنعة يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة %42.
استرخ: أظهرت دراسة جديدة، نشرت في مجلة ذي لانسيت، أن اللوزة المخية Amygdala، تحت الضغوط، ترسل إشاراتها إلى نخاع العظام لإطلاق نوع من الخلايا الدموية يزيد من مستويات الالتهاب في الشرايين.
قلّل وزنك: يمكن لزيادة الوزن أن ترفع ضغط الدم والكولسترول، وتزيد من احتمال الإصابة بداء السكري، وكلها من عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب.
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