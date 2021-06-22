نصائح للتعافي سريعاً من "كورونا".. ما هي؟

كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة على الجميع حيث أصيب الكثيرون بفيروس كورونا، وأصبحوا بحاجة إلى قدر كبير من العناية للتعافي من عدوى هذا الفيروس، ولكن من المهم أيضاً أن يكون الشخص شديد الحذر حتى بعد التعافي من كوفيد 19، وفقاً لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا".ويتطلب التعافي من فيروس كورونا اتخاذ الخطوات الصحيحة في الوقت المناسب، حتى يكون طريقك إلى الشفاء أسهل، ووفقاً للخبراء، فإن مفتاح التعافي بشكل أسرع هو تعديل النظام الغذائي وإضافة الأطعمة المغذية والصحية التي تساعد في تحسين المناعة.وفي ما يلي نصائح مهمة للتعافي من «كورونا»:1 - الحفاظ على رطوبة الجسم، من خلال شرب ما لا يقل عن 3 ليترات من الماء يومياً، خاصة الماء مع إضافات صحية مثل الزنجبيل.2 - حاول تجنب النوم في وضع الاستلقاء، لأنه يمكن أن يزيد من فرص احتقان الصدر، حاول النوم على البطن أو النوم الجانبي.3 - يفضل دائماً تناول وجبات خفيفة وسهلة الهضم، وكذلك يفضل الوجبات الدافئة والمطهية.4 - احرص على تناول الفاكهة، خاصة الرمان والبرتقال والتفاح، فهي تمد الجسم بالنشاط.5 - تجنب تناول الأطعمة الباردة والمحلاة بالسكر وكذلك الأطعمة الحارة والمالحة أثناء عدوى كورونا.6 - لا بد من زيادة تناول البروتين الذي يساعد في بناء العضلات ويصلح تلف الخلايا ومن ثم تعزيز مناعتك، مثل الأسماك واللحوم الخالية من الدهون والموز والمكسرات والبذور والبقوليات، كما أن البروتين مصدر كبير لأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في زيادة التمثيل الغذائي وتحسين صحة الأمعاء.7 - قم بتضمين العناصر الغذائية كثيفة السعرات الحرارية، خاصة إذا كنت في طريق التعافي من كورونا، وقتها يتعين عليك التخلي عن عادتك في حساب السعرات الحرارية من خلال تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية التي تساعد في تنشيط صحتك المستنفدة وتقوية جهاز المناعة لديك، مثل المكسرات والبذور والحبوب الكاملة والفواكه المجففة.