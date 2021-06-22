صحة

خسر 90 كيلوغراما من وزنه.. ولهذا السبب يشعر بالندم!

Lebanon 24
22-06-2021 | 12:00
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أعرب مواطن بريطاني يدعى جوش سميث من ويتشرش عن ندمه بعد أن خسر 90 كيلوغراما من وزنه، وذلك بسبب أن جلده أصبح مترهلا.

وأشارت صحيفة "ذي ميرر" البريطانية إلى أن "سميث (26 عاما) اكتشف خلال رحلة إلى أمستردام، أنه وصديقه أكثر الناس بدانة في المدينة. وبعد الرحلة، قرر إنقاص وزنه".

وأضافت: "خلال 4 سنوات، تمكن سميث من إنقاص وزنه من 165 إلى 76 كيلوغراما، مما منحه الثقة في البداية، لكنه ومع ذلك، بدأ لاحقا ملاحظة أنه مع فقدان الوزن، ترهل جلده".

وقال: "تبدو ساقاي كرجل يبلغ من العمر 70 عاما... أنظر إلى نفسي وأفكر لماذا فعلت ذلك".

وأضاف: "الآن، أشعر بأني غير جذاب وأتردد في خلع قميصي على الشاطئ أو تغيير ملابسي في الأماكن العامة".

وتابع: "أخشى أن يعتقدوا أن هناك شيئا خاطئا في بشرتي".

وأنفق سميث عام 2019 عشرة آلاف جنيه لإجراء عملية جراحية للتخلص من الجلد الزائد في منطقة البطن، كما نظم حملة لجمع التبرعات للجراحة التجميلية لباقي أجزاء جسمه.

وحسب سميث، فإن "هناك حاجة إلى حوالي 20 ألف جنيه لهذا الغرض".
المصدر: نوفوستي
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