27
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
خسر 90 كيلوغراما من وزنه.. ولهذا السبب يشعر بالندم!
Lebanon 24
22-06-2021
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعرب مواطن بريطاني يدعى جوش سميث من ويتشرش عن ندمه بعد أن خسر 90 كيلوغراما من وزنه، وذلك بسبب أن جلده أصبح مترهلا.
وأشارت صحيفة "ذي ميرر" البريطانية إلى أن "سميث (26 عاما) اكتشف خلال رحلة إلى أمستردام، أنه وصديقه أكثر الناس بدانة في المدينة. وبعد الرحلة، قرر إنقاص وزنه".
وأضافت: "خلال 4 سنوات، تمكن سميث من إنقاص وزنه من 165 إلى 76 كيلوغراما، مما منحه الثقة في البداية، لكنه ومع ذلك، بدأ لاحقا ملاحظة أنه مع فقدان الوزن، ترهل جلده".
وقال: "تبدو ساقاي كرجل يبلغ من العمر 70 عاما... أنظر إلى نفسي وأفكر لماذا فعلت ذلك".
وأضاف: "الآن، أشعر بأني غير جذاب وأتردد في خلع قميصي على الشاطئ أو تغيير ملابسي في الأماكن العامة".
وتابع: "أخشى أن يعتقدوا أن هناك شيئا خاطئا في بشرتي".
وأنفق سميث عام 2019 عشرة آلاف جنيه لإجراء عملية جراحية للتخلص من الجلد الزائد في منطقة البطن، كما نظم حملة لجمع التبرعات للجراحة التجميلية لباقي أجزاء جسمه.
وحسب سميث، فإن "هناك حاجة إلى حوالي 20 ألف جنيه لهذا الغرض".
المصدر: نوفوستي
تابع
الأكثر قراءة
تابع حادث الجيّة.. هذه حصيلة الضحايا والجرحى النهائية
Lebanon 24
تابع حادث الجيّة.. هذه حصيلة الضحايا والجرحى النهائية
14:52 | 2021-06-21
21/06/2021 02:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام سريّ لجنبلاط يخرج الى العلن... ماذا قال؟ (فيديو)
Lebanon 24
كلام سريّ لجنبلاط يخرج الى العلن... ماذا قال؟ (فيديو)
07:50 | 2021-06-21
21/06/2021 07:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة على أوتوستراد السعديات.. حادثٌ مروع يوقع ضحايا وجرحى (فيديو)
Lebanon 24
فاجعة على أوتوستراد السعديات.. حادثٌ مروع يوقع ضحايا وجرحى (فيديو)
13:30 | 2021-06-21
21/06/2021 01:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل "ليلة القبض على اصحاب المحطات".. هذا ما حصل
Lebanon 24
تفاصيل "ليلة القبض على اصحاب المحطات".. هذا ما حصل
13:09 | 2021-06-21
21/06/2021 01:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
كن في طريقهن إلى المطار لاستقبال والدهن.. فاطمة وبناتها ضحية الحادث المروع في الجية (صور)
Lebanon 24
كن في طريقهن إلى المطار لاستقبال والدهن.. فاطمة وبناتها ضحية الحادث المروع في الجية (صور)
03:30 | 2021-06-22
22/06/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:12 | 2021-06-22
لقاح جديد وفعالية كبيرة.. "عبدالله" يدخل معركة كورونا!
03:30 | 2021-06-22
بارقة أمل.. "جهاز شهير" يسرع التعافي من كورونا
02:00 | 2021-06-22
إحذروا هذه المأكولات تُسبِّب الأمراض عند سوء تخزينها
01:30 | 2021-06-22
نصائح للتعافي سريعاً من "كورونا".. ما هي؟
23:00 | 2021-06-21
كيف تقلّل من خطر الإصابة بنوبة قلبية؟
16:00 | 2021-06-21
الخمول يهدد حياتك.. نقطة الانطلاق للعديد من الأمراض
فيديو
سعاد حسني تزوجت عبد الحليم حافظ "عرفيا" بالسر.. وفيديو يكشف سبب رفضها المشاركة معه في "أبي فوق الشجرة"
Lebanon 24
سعاد حسني تزوجت عبد الحليم حافظ "عرفيا" بالسر.. وفيديو يكشف سبب رفضها المشاركة معه في "أبي فوق الشجرة"
06:00 | 2021-06-22
22/06/2021 13:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن سبب "الانفجار العظيم" الذي هز العالم قبل جائحة "كوفيد 19" (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن سبب "الانفجار العظيم" الذي هز العالم قبل جائحة "كوفيد 19" (فيديو)
10:35 | 2021-06-21
22/06/2021 13:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"هواوي" تطلق حاسباً لوحياً مخصصاً للأطفال.. هذه ميزاته! (فيديو)
Lebanon 24
"هواوي" تطلق حاسباً لوحياً مخصصاً للأطفال.. هذه ميزاته! (فيديو)
08:00 | 2021-06-21
22/06/2021 13:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact