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صحة
هل تبحث عن طبيب لطفلك؟... اقرأ الخبر التالي
Lebanon 24
22-06-2021
|
11:00
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يقدم الطبيب الروسي"يفغيني كوماروفسكي"، مجموعة مبادىء تعتبرأساسية لعمل طبيب الأطفال الناجح.
ويشير "كوماروفسكي" في مقطع فيديو على قناته في شبكة "YouTube"، الى "وجوب استخدام الطبيب الطرق العصرية في التشخيص والعلاج، التي اجتازت الاختبارات العلمية والتطبيقات العملية، واستخدام الأدوية ذات الفعالية المؤكدة. وعدم اللجوء إلى طرق الطب الشعبي، وهذا يتطلب من الأطباء مواصلة الدراسة وتبادل الخبرة بين الزملاء".
ويضيف، "في حال شك الطبيب في أمر ما، عليه استشارة زملائه بدلا من الإسراع في وصف الأدوية. كما أن على الأطباء والعاملين في مجال الطب التعاون مع أقرباء المرضى والإجابة بصراحة عن جميع أسئلتهم واستفساراتهم دون القاء اللوم عليهم وإخافتهم. وعلى أطباء الأطفال تقديم المشورة اللازمة للأبوين عن أساليب العناية والرعاية المناسبة. لأن العلاج ليس فقط استخدام الأدوية، بل الالتزام بنظام غذائي صحي وغير ذلك".
ويقول "العلاقة المتبادلة بين الطبيب والأبوين هي مثل الزواج: فعند عدم وجود الثقة والتفاهم المتبادل، يجب الانفصال". مشيرا إلى أنه لا يحق للطبيب ابتكار أمراض غير موجودة ووصف علاج لها، أو استخدام المعالجة المثلية.
ويشير "كوماروفسكي"، إلى "ضرورة تقاسم المسؤولية بين الوالدين في رعاية الطفل قبل وبعد ولادته، فضلا عن ضرورة اتباع القواعد التي وضعها الوالدان لبقية أفراد الأسرة، والاهتمام بالتغذية، وضرورة التطعيم ضد مختلف الأوبئة، وعدم الإفراط في استخدام الحقن العضلي وغيره من الإجراءات المؤلمة".
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