صحة

لقاح جديد وفعالية كبيرة.. "عبدالله" يدخل معركة كورونا!

Lebanon 24
22-06-2021 | 05:12
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أعلنت مجموعة دوائية حكومية كوبية، أمس الاثنين، أنّ "عبدالله" (أبدالا)، اللّقاح التجريبي الذي يطوّره أحد مختبراتها لمكافحة فيروس كورونا في سابقة في أميركا اللاتينية، أظهر أنّه فعّال ضدّ كوفيد-19 بنسبة 92.28 بالمئة.

وبلغ هذا اللّقاح التجريبي المرحلة النهائية من التجارب السريرية ومن المتوقّع أن يحصل في أواخر حزيران الجاري أو مطلع تموز المقبل على ترخيص رسمي من السلطات الكوبية باستخدامه.
المصدر: سكاي نيوز
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