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صحة
خل التفاح يقلّل من دهون البطن
Lebanon 24
22-06-2021
|
23:00
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أجرى فريق بحثي ياباني دراسة لمدة 12 أسبوعًا، لمعرفة ما إذا كان لشرب خل التفاح أي تأثير في فقدان الوزن. ووجدوا أن المشاركين الذين تناولوا 30 مليلترًا يوميًا (أقل من نصف أونصة) لديهم انخفاض في الوزن ومؤشر كتلة الجسم ودهون البطن بحسب موقع livestrong. يعتقد أن ذلك يعود إلى حمض الأسيتيك الموجود فيه.
جنبًا إلى جنب مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، يمكن أن يساعد خل التفاح في إنقاص الوزن.
أسهل وألذ طريقة للحصول على فوائده الصحية هو استخدامه كصلصة للسلطة. امزجه مع بعض زيت الزيتون والأعشاب. لكن لابد من الاحتياط في تناوله فهو أحد الأطعمة شديدة الحموضة. وهو أيضًا ليس جيدًا لمينا أسنانك،. يساعد مزجه بزيت قلوي على موازنة درجة الحموضة.
يخفض خل التفاح أيضا مستويات البوتاسيوم في مجرى الدم إذا تم تناوله بجرعة زائدة.
إذا كنت تتناول أدوية معينة، مثل أدوية السكري أو مميعات الدم، فتأكد من مراجعة طبيبك أولاً. كذلك يؤثر خل التفاح في مستويات الأنسولين، فإذاكنتِ حاملاً، يجب أن تستشيري طبيبك.
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