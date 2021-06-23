"دلتا بلس"... تحور جديد لكورونا ينذر بموجة وبائية تهزم اللقاحات

كشفت السلطات الهندية عن تسجيل إصابات بنوع جديد من فيروس كورونا "سارس كوف 2"، أطلقت عليه اسم "دلتا بلس"، والتي تركزت بشكل أساسي في ولاية ماهاراشترا إلى جانب بعض الحالات في عدد قليل من الولايات الأخرى.

قالت سلطات الصحة في ولاية ماهاراشترا إنه تم تسجيل أكثر من 20 إصابة بالنوع الجديد، محذرة من أن المتغير الجديد من الفيروس يمكن أن يتسبب في موجة وبائية ثالثة داخل البلاد، مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يتم تحديد التسلسل الجينومي بشكل كاف لمعرفة قدرته على الانتشار.