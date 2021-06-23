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صحة
3 ملايين جرعة يومية من لقاح كورونا في مصر
Lebanon 24
23-06-2021
|
18:00
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قالت الحكومة المصرية إنها جاهزة لتصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد بطاقة إنتاجية تبلغ 3 ملايين جرعة في اليوم الواحد.
وتفقدت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، أول أمس الأحد، مجمع مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال "فاكسيرا"، لمتابعة التجهيزات النهائية لخطوط الإنتاج الجديدة لتصنيع اللقاحات.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خالد مجاهد، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد أول إنتاج مصري للقاح كورونا من خطوط الإنتاج الجديدة، معتبرا إياها أكبر مجمع لتصنيع اللقاحات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضح، في تصريحات متلفزة، أن المصنع الجديد يضم 8 معامل مركزية للرقابة على الأمصال واللقاحات المُنتجة، ومجمع ثلاجات مركزي يسع لتخزين 150 مليون جرعة، وتبلغ طاقته الإنتاجية 3 ملايين جرعة من اللقاحات في اليوم، حسب تأكيده.
وأضاف مجاهد أن من المقرر تصنيع جميع لقاحات شلل الأطفال، ولقاح بكتيريا المكورات الرئوية بالتعاون مع الشركات الأوروبية من خلال خطوط الإنتاج الجديدة.
وأعلنت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، خطتها لتصنيع 3 أنواع من اللقاحات مع الربع الأخير من 2022، لتحقيق الاكتفاء المحلي والتصدير.
المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة
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