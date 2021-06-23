27
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
التهاب عضلة القلب يحيّر العلماء.. هل السبب لقاحات "فايزر" و"موديرنا"؟
Lebanon 24
23-06-2021
|
15:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المقرر أن يجتمع مستشارون للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، لتقييم احتمال وجود علاقة بين حالات نادرة من التهاب عضلة القلب ولقاحات الوقاية من مرض "كوفيد-19" التي أنتجتها فايزر ومودرنا.
وتحقق المراكز الأميركية منذ عدة أشهر في حالات التهاب في القلب حدثت بالأساس لذكور في عمر الشباب.
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية هذا الشهر إنها ترى صلة محتملة بين مثل تلك الحالات ولقاح فايزر.
وقالت روشيل ولنسكي مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال إفادة في البيت الأبيض الأسبوع الماضي إن اجتماع اللجنة المقرر أن يبدأ 11 صباحا بالتوقيت المحلي سيقدم تفاصيل عن أكثر من 300 حالة مؤكدة لالتهاب عضلة القلب والتهاب الغلاف المحيط بالقلب، وفق "رويترز".
وهولاء مجرد نقطة في بحر متلقي اللقاح في الولايات المتحدة .
وقالت المراكز الأميركية هذا الشهر إنها ما زالت تقيم المخاطر الناجمة عن تلك الحالة ولم تؤكد وجود علاقة سببية بين لقاحي فايزر ومودرنا ومشكلات القلب.
لكنها قالت إن عددا أعلى من المتوقع من الشباب عانوا من التهاب في القلب بعد الجرعة الثانية من لقاحات "كوفيد-19" مشيرة إلى أن أكثر من نصف الحالات كانت لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 12 و24 عاما.
المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة
بشرى سارّة إلى اللبنانيين بشأن رفع الدعم عن البنزين.. ما الجديد؟
Lebanon 24
بشرى سارّة إلى اللبنانيين بشأن رفع الدعم عن البنزين.. ما الجديد؟
12:43 | 2021-06-22
22/06/2021 12:43:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم اللوائح الجديدة لأسعار القهوة في لبنان (صور)
Lebanon 24
إليكم اللوائح الجديدة لأسعار القهوة في لبنان (صور)
03:44 | 2021-06-23
23/06/2021 03:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج وسّوف يناشد الثوار عند جسر البالما: "يا بنت السلطان حني على الغلبان"
Lebanon 24
جورج وسّوف يناشد الثوار عند جسر البالما: "يا بنت السلطان حني على الغلبان"
14:13 | 2021-06-22
22/06/2021 02:13:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في بياقوت...رمى نفسه من شرفة منزله إلا أن النتيجة كانت مفاجئة!
Lebanon 24
في بياقوت...رمى نفسه من شرفة منزله إلا أن النتيجة كانت مفاجئة!
14:21 | 2021-06-22
22/06/2021 02:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"انقلاب شيعي" يهدّد باسيل.. هل بات الطلاق مع "حزب الله" قريباً؟
Lebanon 24
"انقلاب شيعي" يهدّد باسيل.. هل بات الطلاق مع "حزب الله" قريباً؟
03:00 | 2021-06-23
23/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:00 | 2021-06-23
هل تعاني من مشاكل في الامعاء؟... الحل في 7 ايام
07:00 | 2021-06-23
هل تعاني من "الحازوقة"؟... هكذا تتخلص منها
05:00 | 2021-06-23
"دلتا بلس"... تحور جديد لكورونا ينذر بموجة وبائية تهزم اللقاحات
02:00 | 2021-06-23
أطباء يجب الحذر منهم.. لا تزورهم!
23:00 | 2021-06-22
خل التفاح يقلّل من دهون البطن
16:00 | 2021-06-22
6 عادات صحية يجب على جميع الرجال اتباعها
فيديو
هاتف "أندرويد" مميّز من "ZTE" لمنافسة "هواوي" (فيديو)
Lebanon 24
هاتف "أندرويد" مميّز من "ZTE" لمنافسة "هواوي" (فيديو)
08:00 | 2021-06-23
23/06/2021 17:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كلب يركض خلف إسعاف نقلت صاحبه إلى مركز طبي! (فيديو)
Lebanon 24
كلب يركض خلف إسعاف نقلت صاحبه إلى مركز طبي! (فيديو)
08:00 | 2021-06-23
23/06/2021 17:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تطورات بقضية الشاب الذي صفع ماكرون.. هذه التفاصيل
Lebanon 24
تطورات بقضية الشاب الذي صفع ماكرون.. هذه التفاصيل
02:30 | 2021-06-23
23/06/2021 17:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact