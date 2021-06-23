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صحة
للتخلص من "حساسية الأنف".. 4 أطعمة يجب تجنبها
Lebanon 24
23-06-2021
|
21:00
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يجرب المصابون بـ"حمى القش"، أو حساسية الأنف، كل الطرق الممكنة لوقف أعراضهم في أشهر الصيف، لكن قليلا من الطرق تجدي نفعا.
ولكن وفقا لخبراء الصحة في عيادة "أورغانيك فارمسي"، أكدو أن تجنب 4 أطعمة، تساعد على التخلص من حساسية الأنف التي تنتشر في الصيف.
الجبن العتيق
الجبن العتيق "القديمة" هو واحد من أسوأ الأطعمة التي يمكنك تناولها إذا كنت تعاني من الحساسية، وفقا للخبراء في "أورغانيك فارمسي"، حسب ما أشارت صحيفة "الصن" البريطانية.
ويحتوي الجبن، وخاصة النوع العتيق، على الهستامين الذي يسبب الحساسية ويمكن أن يزيد أعراض "حمى القش" سوءا.
الألبان
تزيد معظم أنواع منتجات الألبان من حدة أعراض الحساسية لأنها تزيد من إفراز الجسم للمخاط.
وباستخدام حليب اللوز أو الشوفان بدلا من حليب البقر، يمكن للشخص أن يقلل من كمية المخاط.
الشمام
تحتوي بعض الأطعمة مثل الفواكه والخضروات على بروتين مشابه لحبوب القش التي تسبب الحساسية.
وعندما يأكلها الأشخاص المصابون بمتلازمة حبوب اللقاح، فإن أجسامهم تخطئ في هذه الأطعمة بحبوب اللقاح، مما يسبب رد فعل.
تشمل أعراض هذا النوع من حمى القش تورم الشفاه، وحكة في الفم، وحكة في الأذن الداخلية.
ويعتبر الشمام محفزا رئيسيا لهذه الأعراض، ويعتبر سيئا لأولئك الذين لديهم حساسية تجاه الحبوب.
القهوة
القهوة مشروب آخر يجب تجنبه، فبالإضافة إلى تحفيز إفراز الهيستامين، عدو مرضى حمى القش، فقد وجد أن القهوة تسبب احتقان الكبد، مما يجعل الأعراض أكثر حدة.
وقد لا يؤدي ذلك إلى نفس الشيء تماما، لكن حاول استبدال قهوة الصباح بفنجان من شاي البابونج.
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