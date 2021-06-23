للتخلص من "حساسية الأنف".. 4 أطعمة يجب تجنبها

يجرب المصابون بـ"حمى القش"، أو حساسية الأنف، كل الطرق الممكنة لوقف أعراضهم في أشهر الصيف، لكن قليلا من الطرق تجدي نفعا.ولكن وفقا لخبراء الصحة في عيادة "أورغانيك فارمسي"، أكدو أن تجنب 4 أطعمة، تساعد على التخلص من حساسية الأنف التي تنتشر في الصيف.الجبن العتيقالجبن العتيق "القديمة" هو واحد من أسوأ الأطعمة التي يمكنك تناولها إذا كنت تعاني من الحساسية، وفقا للخبراء في "أورغانيك فارمسي"، حسب ما أشارت صحيفة "الصن" البريطانية.ويحتوي الجبن، وخاصة النوع العتيق، على الهستامين الذي يسبب الحساسية ويمكن أن يزيد أعراض "حمى القش" سوءا.الألبانتزيد معظم أنواع منتجات الألبان من حدة أعراض الحساسية لأنها تزيد من إفراز الجسم للمخاط.وباستخدام حليب اللوز أو الشوفان بدلا من حليب البقر، يمكن للشخص أن يقلل من كمية المخاط.