صحة

هذه الاطعمة ينصح بتناولها باردة

Lebanon 24
24-06-2021 | 09:00
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اعلن "أنتي غال"، ممثل جمعية التغذية الألمانية، أن بعض الأطعمة الشائعة ينصح بتناولها باردة وليس ساخنة.


ويشير موقع "focus.de" إلى أنه وفقا لغال، البطاطا والأرز والمعكرونة يجب أن تؤكل باردة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من النشاء والكربوهيدرات، التي تسبب عند تناولها ساخنة، ارتفاعا حادا في مستوى السكر في الدم. ولكن عند تناولها باردة تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم وتؤثر إيجابيا في عمل الأمعاء.

ويقول، "عندما تكون الأطعمة باردة، يتعامل الجسم مع النشأء على أنه مادة متحللة، ما يؤثر في نبيت الأمعاء، ويساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، وحتى قد يساعد على تخفيض الوزن".

ويضيف، وتعود مساعدته للأمعاء في امتصاص النشاء بنفس طريقة امتصاص الألياف الغذائية، ما يساعد على تعزيز نبيت الأمعاء وتحسين عملية الهضم. وأن تنظيم مستوى السكر في الدم يساعد على تخفيض الشعور بالجوع، وأن كمية السعرات الحرارية في الأطعمة الباردة المحتوية على النشاء تنخفض.

ويؤكد المتحدث، على أنه في حالة تسخين الطعام مرة ثانية، فإنه يحتفظ بجزء كبير من النشاء المفيد.
المصدر: BBC-الحرة
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