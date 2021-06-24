متى يجب تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا؟

صرح طبيب الأطفال المتخصص في الأمراض المعدية يفغيني تيماكوف معلقًا على النتائج، التي توصلت إليها منظمة الصحة العالمية بأن لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا، يكون معدل الإصابة هو نفسه تماما كما هو الحال في البالغين الذين تم تطعيمهم، لذلك، إذا كان الطفل في خطر، أو كان عمره أكبر من 15 عاما ويقود أسلوب حياة نشط اجتماعيً، فيجب على الآباء التفكير في التطعيم،.لأول مرة، خلصت منظمة الصحة العالمية إلى أنه من المستحسن تطعيم الأطفال ضد الإصابة بفيروس كورونا. في الوقت نفسه، يجب أن تتم شركة التطعيم على أساس أقل إلحاحًا.وقال الطبيب لصحيفة "فزغلياد": "الطفرات الحالية لفيروس كورونا لا تؤثر على الأطفال. حتى الآن، لم تكن هناك حالات شديدة واضحة. هذا يعني أن الأطفال يمرضون بهذا الفيروس، ولكن بشكل خفيف. هذا ينطبق بشكل خاص على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا، والذين ليس لديهم حتى الآن عدد كبير من مستقبلات الأنجيوتنسين 2 من النوع الثاني، والتي توفر معدل دخول الفيروس إلى الجسم. لذلك، لا أرى فائدة في تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا الآن".