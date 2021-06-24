الإفراط في تناول الفيتامينات يؤدي إلى أضرار جسيمة.. ما هي؟

قد يتبادر إلى الأذهان، لأول وهلة، أنه من الأسهل لنا شراء المكمّلات الغذائية التي تحتوي على الكميات اللازمة من الفيتامينات، بدلاً من أن نتابع غذاءَنا ونقوم بمُوازنته بشكل يومي، ولكنَّ امتصاص الفيتامينات من المكملات الغذائية في الجسم، في الواقع، هو أقل نجاعة، ولا يمكننا معرفة كمِّيَّة الفيتامينات التي يستوعبها الجسم من مجمل ما يدخل إليه منها. يُضاف إلى ذلك، أن الحصة الزائدة من بعض الفيتامينات قد تكون ضارة، لذلك، من الضروري الحفاظ على مستوًى متوازن من الفيتامينات، والحرص على عدم الإفراط فيها.الإفراط في تناول الفيتامينات يحدث أضراراً صحية عديدة يتجاهلها الكثير من الناس، حيث أن معظمنا يفكر فقط في مخاطر نقص الفيتامينات وليس في أضرار الإفراط في تناولها، لذا نقدم في هذا التقرير أضرار الإفراط في تناول الفيتامينات، وفقاً لموقع Net doctor.أضرار الإفراط في تناول الفيتامينات عديدة، ووفقاً للدراسات العلمية فقد نُسبت إلى الفيتامينات التالية حدود قصوى بسبب قدرتها على إحداث ضرر إذا تم تناولها بجرعات عالية، ويمكن أن يكون ذلك من خلال جرعة سامة حادة «كمية عالية جدًا تؤخذ لمرة واحدة» أو جرعة سامة مزمنة، وهي كمية عالية تؤخذ باستمرار لفترة طويلة من الزمن.1- الغثيانتحدث سُميَّة فيتامين أ عندما يكون لديك الكثير من فيتامين أ في جسمك قد تشمل الأعراض الغثيان والقيء وفقدان الشهية وآلام البطن والدوخة والتهيج والنعاس والصداع والطفح الجلدي، وزيادة الضغط داخل الجمجمة والغيبوبة وحتى التعرق.2- الدوخة وفقدان البصرتشمل الأعراض الشائعة لجرعة زائدة من فيتامين ب 3 احمرار الجلد الشديد، الدوخة، عدم انتظام ضربات القلب، الحكة، الغثيان، القيء، آلام المعدة، النقرس، الإسهال، فقدان البصر، ارتفاع نسبة السكر في الدم وتلف الكبد والحد الأقصى للبالغين من فيتامين ب 3 هو 35 مليغرام في اليوم.3- التسممتشمل أعراض التسمم بفيتامين ب 6 ضعف العضلات، التنميل، فقدان الحس العميق، الطفح الجلدي، الحساسية للضوء، الغثيان وحرقة المعدة والحد الأقصى للبالغين هو 100 مليغرام في اليوم.4- تقلصات البطنقد يؤدي تناول الكثير من فيتامين B9 إلى تقلصات في البطن، واضطرابات في النوم، والتهيج، ومشاكل في الجهاز الهضمي، والارتباك، والغثيان، وتغيرات السلوك، وردود فعل الجلد، والنوبات، وأكثر من ذلك والحد الأقصى للبالغين من حمض الفوليك 1000 ميكروجرام في اليوم.5- أضرار الإفراط في فيتامين سييمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة جداً من فيتامين سي إلى الغثيان والإسهال وتشنجات المعدة وزيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى.ويمكن أن تكون الكميات الكبيرة خطيرة للغاية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات وراثية تؤدي إلى تراكم مفرط للحديد في الجسم، وكذلك الأشخاص المصابين بداء السكري الحد الأقصى للبالغين من فيتامين سي هو 2000 مليغرام يومياً.6- مشاكل الكلىتتمثل النتيجة الرئيسية لسُمِّية فيتامين د في تراكم الكالسيوم في الدم «فرط كالسيوم الدم»، والذي يمكن أن يسبب الغثيان والقيء والضعف واحتمال حدوث آلام في العظام ومشاكل في الكلى مثل حصوات الكالسيوم.وتشمل الأعراض المحتملة الأخرى فقدان الوزن وفقدان الشهية وعدم انتظام ضربات القلب، والحد الأعلى للبالغين من فيتامين د 100 ميكروغرام في اليوم.