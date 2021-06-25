صحة

للمطعمين فقط.. بُشرى سارة قد تقلب الموازين!

Lebanon 24
25-06-2021 | 09:00
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زفّت بيانات وزارة الصحة في سويسرا أخباراً سارة تطمئن حصراً من حصل على اللقاح ضد كورونا وذلك مع ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس المستجد مجدداً في بعض المناطق في العالم رغم حملات التطعيم المستمرة.

 

وقالت وزارة الصحة السويسرية إن الأشخاص الذين حصلوا على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد نادرا ما يصابون بالوباء.

 

وأكدت أن اللقاحات تساعد في السيطرة على الإصابات التي غالبا ما تستهدف الفئات غير المحصنة.

 

كما كشفت أن 209 إصابات فقط من بين 180 ألف إصابة سجلت خلال الفترة من 27 كانون الثاني، و21 حزيران كانت لأشخاص تلقوا جرعات كاملة من لقاحات مودرنا أو فايزر، بحسب بيانات وزارة الصحة.

 

"حالات الاختراق"

وتابعت الوزارة أن الغالبية العظمى من هذه الحالات يطلق عليها "حالات الاختراق" وهي لأشخاص حصلوا على جرعات كاملة من اللقاح، تمت دراستها باستخدام تسلسل جيني يشمل سلالة "ألفا" المتحورة من فيروس كورونا والتي ظهرت لأول مرة في بريطانيا ثم بدأت في الانتشار في سويسرا في العام الجديد.

 

كذلك سجلت إصابة اختراق واحدة بسلالة "دلتا"، أكثر السلالات المتحورة عدوى، والتي كان ظهورها الأول في الهند وتسبب حاليا قلقا عالميا.

 

فعاليات تضم 10 آلاف

وانطلاقا من هذه البيانات تتجه الحكومة السويسرية نحو السماح بإقامة أحداث عامة تضم ما يزيد على 10 آلاف شخص اعتبارا من يوم السبت.

 

الجدير ذكره أن أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، كان أعلن خلال مؤتمر صحافي أمس الخميس، أن عدد حالات الإصابة شهد تراجعاً للأسبوع العاشر على التوالي، مع استقرار أو تراجع طفيف في عدد الوفيات، إلا أن الفرحة بهذا الخبر السار لم تكتمل مع إبلاغ 6 بلدان في إقليم شرق المتوسط عن زيادة في عدد الحالات الجديدة الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له.

 

 

 

المصدر: العربية
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