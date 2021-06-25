صحة

أسوأ 3 عادات غذائية تؤثر سلباً على محيط خصرك

Lebanon 24
25-06-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-836739-637602405151597349.jpg
Doc-P-836739-637602405151597349.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يواجه الكثيرون صعوبات أثناء محاولتهم خسارة الوزن من منطقة الخصر، نتيجة لممارستهم عادات خاطئة أثناء تناول الطعام.
ومن هذا المنطلق أورد موقع "إم إس إن" الإلكتروني، 3 عادات سلبية تساهم في إبطاء عملية إنقاص الوزن من منطقة الخصر، على النحو التالي: 
تناول الطعام بسرعة
وجدت الدراسات أن تناول الطعام بشكل بطيء يساعد على الشعور بالشبع بشكل أسرع، مما يحول دون تناول المزيد من السعرات الحرارية التي تؤثر سلباً على فقدان الوزن.
تناول قضمات كبيرة
يقول الخبراء إن تناول قضمات كبيرة يؤثر على جودة مضغ الطعام ويؤدي إلى بلع الطعام بسرعة، مما يؤدي إلى عدم هضم الطعام بطريقة صحية، وهذا بدوره يساهم في اضطراب في عمليات التمثيل الغذائي ويؤثر سلباً على جهود فقدان الوزن.
تخطي وجبة الإفطار
يعتقد الكثيرون أن تخطي وجبة الإفطار، يساهم في خسارة الوزن، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة كميات الطعام المستهلكة على وجبتي الغداء والعشاء، وبالتالي يؤثر على جهود إنقاص الوزن، لذا ينصح الخبراء بتناول وجبة معتدلة وصحية على الإفطار، لتفادي استهلاك المزيد من الطعام في وقت لاحق من اليوم.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2021-06-25
11:00 | 2021-06-25
09:00 | 2021-06-25
07:00 | 2021-06-25
05:00 | 2021-06-25
02:00 | 2021-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website