أسوأ 3 عادات غذائية تؤثر سلباً على محيط خصرك

يواجه الكثيرون صعوبات أثناء محاولتهم خسارة الوزن من منطقة الخصر، نتيجة لممارستهم عادات خاطئة أثناء تناول الطعام.

ومن هذا المنطلق أورد موقع "إم إس إن" الإلكتروني، 3 عادات سلبية تساهم في إبطاء عملية إنقاص الوزن من منطقة الخصر، على النحو التالي:

تناول الطعام بسرعة

وجدت الدراسات أن تناول الطعام بشكل بطيء يساعد على الشعور بالشبع بشكل أسرع، مما يحول دون تناول المزيد من السعرات الحرارية التي تؤثر سلباً على فقدان الوزن.

تناول قضمات كبيرة

يقول الخبراء إن تناول قضمات كبيرة يؤثر على جودة مضغ الطعام ويؤدي إلى بلع الطعام بسرعة، مما يؤدي إلى عدم هضم الطعام بطريقة صحية، وهذا بدوره يساهم في اضطراب في عمليات التمثيل الغذائي ويؤثر سلباً على جهود فقدان الوزن.

تخطي وجبة الإفطار

يعتقد الكثيرون أن تخطي وجبة الإفطار، يساهم في خسارة الوزن، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة كميات الطعام المستهلكة على وجبتي الغداء والعشاء، وبالتالي يؤثر على جهود إنقاص الوزن، لذا ينصح الخبراء بتناول وجبة معتدلة وصحية على الإفطار، لتفادي استهلاك المزيد من الطعام في وقت لاحق من اليوم.