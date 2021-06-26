صحة

ألم بسيط في الكاحل قد يكون مؤشرا لمرض خطير يؤدي للموت

Lebanon 24
26-06-2021 | 08:00
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ارتفاع الكوليسترول يعني أن لديك الكثير من الشحوم الثلاثية في مجرى الدم، ويشير عادةً إلى انخفاض كثافة البروتين الدهني والذي يمكن أن يسد الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

ولسوء الحظ، غالبًا ما تمر هذه العملية دون أن يلاحظها أحد بسبب نقص الأعراض. ومع ذلك، فإن مستويات الشحوم الثلاثية المرتفعة باستمرار تسبب تغيرات ملحوظة في وتر العرقوب.

وفقًا لجامعة كولومبيا البريطانية، وفي تقرير نشره موقع "ميديك فوريم"، يمكن أن يؤدي كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة إلى تراكم "رواسب صفراء" في الأوتار السفلى.
تمامًا كما يتراكم في الأوعية الدموية. بسبب التقارب الكيميائي الحيوي بين الكوليسترول والكولاجين الموجود في الأوتار، يترك الكوليسترول مجرى الدم ويلتصق بالأوتار، وخاصة العرقوب، ويصبح أكبر وأصعب ويسبب التهابًا يقوض في النهاية السلامة الهيكلية للوتر... تعرف هذه العملية طبياً باسم الورم الأصفر الأصفر.

يقول أليكس سكوت، الأستاذ المساعد في العلاج الطبيعي الذي كان يدرس الأوتار لمدة عشر سنوات، إن ورم الأوتار الأصفر يمكن أن يكون معطلًا إلى حد كبير، ما يجعل المشي مؤلمًا.

لماذا يحدث هذا؟

أوضح الدكتور سكوت: "فرضيتنا أن الأورام الصفراء تسبب فقدان تصلب الأوتار، وهذا يعني أنها تتمدد بسهولة أكبر وتكون أقل كفاءة في تخزين وإطلاق الطاقة، وإذا انخفضت الصلابة، فقد تكون أكثر عرضة للتمزق".

الحل
يعد تقليل تناول الدهون المشبعة واستبدالها بالدهون غير المشبعة طريقة رائعة لخفض نسبة الكوليسترول في الدم، وفقًا لمنظمة القلب في المملكة المتحدة للكوليسترول.

الدهون المشبعة هي الدهون الموجودة في الزبدة وشحم الخنزير والسمن واللحوم الدهنية والجبن.
المصدر: سبوتنيك
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