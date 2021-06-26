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صحة
إحذروا.. مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام تؤثر على المهارات اللغوية لأطفالكم
Lebanon 24
26-06-2021
|
11:00
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تلجأ بعض الأسر إلى التلفزيون كوسيلة للتسلية أثناء تناول الوجبات، ولكن هل تعلمين أن مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الوجبات، تؤثر على الحصيلة اللغوية لطفلك؟ حيث نشرت مجلة "ساينتيفيك ريبورتس"، دراسة فرنسية تحذر من تأثير مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام على المهارات اللغوية للطفل.
وقد قام الباحثون على مدار سنوات، بمتابعة نحو 1500 طفل من مختلف الأعمار، وسؤال أولياء أمورهم عن عاداتهم الغذائية، وركزوا على مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الوجبات.
وأظهرت نتائج الدراسة تأخر المهارات اللغوبة، ونقص الحصيلة اللغوية لدى الأطفال الذي يشاهدون التلفزيون أثناء تناول الوجبات.
وأعزى الباحثون نتائج الدراسة إلى أن السبب قد يكون في انشغال الطفل بمشاهدة التلفزيون، عن إجراء محادثات مع أفراد أسرته، ما يقلل فرص تطوير مهاراته اللغوية.
وأوصى الباحثون أولياء الأمور بضرورة التخلي عن عادة مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الوجبات، حيث يُعد وقت الوجبات وقتاً ثميناً لتبادل المحادثات بين أفراد الأسرة، وتطوير العلاقات بينهم، وتحسين مهارات التواصل واللغة لدى الأطفال.
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