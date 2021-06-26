علامة تحذيرية بالقرب من الأنف على ارتفاع كوليسترول الدم

يعتبر ارتفاع نسبة الكوليسترول خطيراً لأنه لا يظهر عادة أي أعراض، ومع ذلك قد تظهر علامة تحذيرية في بعض الأحيان لهذه الحالة المرضية بالقرب من الأنف.

ويحدث ارتفاع الكوليسترول في الدم عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم. وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي تراكم الكوليسترول إلى التهاب الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية. وفي معظم الأحيان، لا يتم التقاط ارتفاع الكوليسترول إلا أثناء فحص الدم، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تظهر علامات ملحوظة للمرض.

ووفقًا لهارفارد هيلث، يمكن أن تظهر اللويحات الصفراء - وهي لويحات ناعمة مليئة بالكوليسترول تتطور تحت الجلد - على الوجه، وعادة ما تكون على الجفون أو حولها وغالبًا بالقرب من الأنف.

وتحدث هذه اللويحات بشكل رئيسي عند البالغين في منتصف العمر وكبار السن ولدى النساء أكثر من الرجال، ويمكن أن تكون علامة على فرط شحميات الدم، ومستويات عالية من الكوليسترول والدهون الثلاثية، أو غيرها من الدهون (الدهون) في الدم.

ونظرًا لأن معظم الأشخاص لا يعانون من الأعراض المرتبطة بارتفاع الكوليسترول، فمن المرجح أن يقترح طبيبك إجراء اختبار إذا كانوا يعتقد أن مستوى الكوليسترول لديك قد يكون مرتفعا.

كيفية خفض نسبة الكوليسترول المرتفع

هناك العديد من الأطعمة التي لا تشكل مجرد جزء من نظام غذائي صحي، بل يمكنها أن تساعد بنشاط في خفض نسبة الكوليسترول في الدم أيضًا، ووفقًا لجمعية الكوليسترول الخيرية في المملكة المتحدة، فإن تقليل الدهون المشبعة واستبدال بعضها بالدهون غير المشبعة يعد طريقة رائعة لخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

والدهون المشبعة هي نوع الدهون الموجودة في الزبدة والشحوم ر والسمن واللحوم الدهنية والجبن. وتشمل الأطعمة التي تحتوي على دهون غير مشبعة: الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون وعباد الشمس والذرة وبذور اللفت والجوز وزيوت البذور، والأفوكادو والمكسرات، والزيوت النباتية مثل زيت عباد الشمس وزيت الزيتون، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.