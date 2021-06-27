وجبات معينة قد تضر بصحة القلب.. ما هي؟

توصلت دراسة جديدة إلى أن متوسط العمر المتوقع يمكن زيادته من خلال تجنب الوجبات الخفيفة النشوية، ويرتبط تناول الفواكه أو الخضروات أو منتجات الألبان في وجبات معينة بتقليل خطر الوفيات المبكرة.

وكشفت الدراسة التي نشرت في مجلة جمعية القلب الأميركية أن الوجبات الخفيفة النشوية يمكن أن تضر بصحة القلب.

وارتبط تناول الوجبات الخفيفة النشوية التي تحتوي على نسبة عالية من البطاطس البيضاء أو النشويات الأخرى بعد أي وجبة بزيادة خطر الوفاة بنسبة 50 في المائة على الأقل، وزيادة بنسبة 44 إلى 57 في المائة للوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

لكن تناول الفواكه والخضروات أو منتجات الألبان في وجبات معينة كان مرتبطًا بانخفاض خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان أو أي سبب آخر.

وقال ينغ لي، مؤلف الدراسة الرئيسي والأستاذ في قسم التغذية ونظافة الطعام في كلية الصحة العامة بجامعة هاربين الطبية في هاربين الصين "يشعر الناس بقلق متزايد بشأن ما يأكلونه وكذلك عندما يأكلون، وسعى فريقنا إلى فهم أفضل للآثار التي تحدثها الأطعمة المختلفة عند تناولها في وجبات معينة".

وحلل لي وزملاؤه نتائج 21503 مشاركًا في المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية من 2003 إلى 2014 في الولايات المتحدة لتقييم الأنماط الغذائية في جميع الوجبات، ومن بين مجتمع الدراسة، كان هناك 51 في المائة من المشاركين من النساء وكان عمر جميع المشاركين 30 عامًا أو أكبر في بداية الدراسة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

ولتحديد نتائج المرضى، استخدم الباحثون مؤشر الوفيات القومي للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لملاحظة المشاركين الذين ماتوا حتى 31 كانون الأول 2015، بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان أو أي سبب آخر.

وصنف الباحثون الأنماط الغذائية للمشاركين من خلال تحليل أنواع الطعام التي تناولوها في وجبات مختلفة، وبالنسبة للوجبات الرئيسية، تم تحديد ثلاثة أنماط غذائية رئيسية لوجبة الصباح: الإفطار الغربي، الإفطار النشوي ووجبة الإفطار بالفواكه. وتم تحديد الغداء الغربي والغداء النباتي ووجبة غداء الفاكهة على أنها الأنماط الغذائية الرئيسية لوجبة منتصف النهار.

وتم تحديد العشاء الغربي وعشاء الخضار وعشاء الفاكهة على أنها الأنماط الغذائية الرئيسية لوجبة المساء. وبالنسبة للوجبات الخفيفة، تم تحديد الوجبات الخفيفة من الحبوب والوجبات الخفيفة النشوية والوجبات الخفيفة من الفاكهة والوجبات الخفيفة من منتجات الألبان على أنها أنماط الوجبات الخفيفة الرئيسية بين الوجبات. بالإضافة إلى ذلك، تم تحليل المشاركين الذين لم يتناسبوا مع أنماط وجبات محددة كمجموعة مرجعية.

وقال لي: "كشفت نتائجنا أن كمية ووقت تناول أنواع مختلفة من الأطعمة لهما نفس القدر من الأهمية للحفاظ على الصحة المثلى، ويمكن لإرشادات التغذية المستقبلية والاستراتيجيات التدخلية دمج أوقات الاستهلاك الأمثل للأطعمة على مدار اليوم".