5 تمارين مفيدة لتخفيف آلام الذراع بعد التطعيم ضد كورونا

في حين أن معظم الأعراض التي يواجهها الأشخاص بعد التطعيم هي استجابات مناعية أساسية تبني استجابة التهابية، إلا أن بعض الأعراض يمكن أن تكون مزعجة وتستغرق بعض الوقت لحلها، مثل الألم في موقع الحقن والاحمرار.

ويقول الخبراء إن أحد أفضل الطرق لتقليل ألم الذراع هو تنشيط العضلات، لذا يجب ممارسة العديد من التمارين الرياضية الخفيفة لتخفيف آلام الذراع بشكل أسرع.

وفي ما يلي 5 تمارين لتقليل وجع الذراع بعد التطعيم ضد كورونا، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية:

تمرين التمدد الجانبي



اجلس على جانب منضدة وضع يد ذراعك التي خضعت للقاح عليها. قم بمد الذراع وثنيها ببطء. عُد إلى وضعية البداية وكرر التمرين لثلاث مجموعات مؤلفة من 10 عدّات.

تمرين تمدد الكتف



ارفع ذراعك نحو الأمام، ثم أمسك كتف الذراع الذي تلقيت فيه اللقاح، بذراعك الآخر واضغط برفق. خذ أنفاسًا عميقة وانتظر لمدة 30 ثانية. كرر التمرين ثلاث مرات. ارفع ذراعك نحو الأمام، ثم أمسك كتف الذراع الذي تلقيت فيه اللقاح، بذراعك الآخر واضغط برفق. خذ أنفاسًا عميقة وانتظر لمدة 30 ثانية. كرر التمرين ثلاث مرات.

تمرين ثني الكتف



قف في وضع منتصب. ضع يديك على الحائط عند مستوى الكتف. حرك اليدين ببطء إلى أعلى الحائط، مع الحفاظ على استقامة الكوع. عد إلى وضعية البداية وكرر التمرين عدة مرات.

تمرين التمدد الدائري



اثنِ جذعك للأمام. احتفظ بأحد الذراعين على الطاولة للحصول على الدعم بينما تتدلى الذراع الأخرى المؤلمة نحو الأرض. استمر في تغيير وزن جسمك ببطء في اتجاه دائري. دع ذراعك تتأرجح في حركة دائرية. قم بأداء ثلاث مجموعات من 10 عدات.

تمرين الصدر



ضع يديك أمام صدرك مع ثني المرفقين. ارفع ذراعيك لأعلى لفرد المرفقين. قم بأداء ثلاث مجموعات من 10 عدات.