هذا ما يحدث لجسمك عندما تشعر بالاكتئاب!

راجع الأعراض الشائعة للاكتئاب وستجد الكثير مما تتوقعه: الشعور بالحزن المستمر أو اليأس أو التشاؤم؛ قلة الاهتمام بالهوايات أو الملذات؛ حتى أفكار عن الموت. ولكن إذا واصلت البحث بشكل أعمق في القائمة، فستجد أنه على الرغم من أن الاكتئاب هو اضطراب مزاجي، فإن تأثيره يتجاوز إطار عقلك لتعطيل صحة جسمك. يستمر البحث في اكتشاف وتوضيح الطرق التي يؤثر بها الاكتئاب في صحتك الجسدية، والتي بدورها تمنح الأطباء وغيرهم من المهنيين الصحيين أدوات جديدة لفهم هذا الاضطراب وعلاجه، وهو ما سيؤثر في واحد من كل ستة أشخاص في مرحلة ما من حياتهم.التعب هو أحد أكثر أعراض الاكتئاب شيوعًا. غالبًا ما يكون هذا نوعًا من التعب الشامل الذي لا يستنزف الطاقة من جسمك فقط ويجعلك تشعر بالضعف، ولكنه أيضًا يجعل من الصعب التفكير، ومن الصعب الانتباه لأي شيء، والبقاء مهتمًا بأي شيء. قد تشعر بثقل جسدك، أو قد تشعر بالنعاس حتى بعد النوم. قد تجد أيضًا أن الأمر يتطلب مجهودًا متزايدًا للقيام بالأشياء اليومية. وجدت إحدى الدراسات التي تم تسليط الضوء عليها في Innovations in Clinical Neuroscience أن %90 من الأشخاص الذين تم تشخيصهم باضطراب اكتئابي شديد يعانون التعب الشديد، على الرغم من أن %80 منهم كانوا يعالجون بمضادات الاكتئاب.يسبب الاكتئاب الإرهاق لأنه يؤثر في الناقلات العصبية في أدمغتنا والتي تتعلق باليقظة، وفقًا لموقع HuffPost. كما أنه يتعارض مع قدرتنا على الحصول على نوم مجدد. يمكن أن تكون العلاقة بين الاكتئاب والتعب معقدة ؛ في بعض الأحيان، كلاهما لهما دافع أساسي مشترك. يمكن أن يكون للإجهاد أسباب أخرى غير الاكتئاب، لكن HuffPost ذكرت أن إحدى العلامات المنبهة التي تشير إلى أن الاكتئاب متورط في الإصابة هي التعب العاطفي، والشعور بعدم الاهتمام بالمشاركة في الأنشطة المعتادة.