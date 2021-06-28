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صحة
اليكم الأعراض الرئيسية لمرض السرطان لدى الأطفال
Lebanon 24
28-06-2021
|
08:00
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قال ألكسندر روميانتسيف، كبير أطباء أورام الأطفال والمختص بأمراض الدم في وزارة الصحة الروسية، إن السرطان لدى الأطفال والبالغين يمكن أن يختلف.
قام بسرد الأعراض التي يجب على الآباء الانتباه إليها أولاً. قال المختص إن متلازمة التعب المزمن يجب أن تسبب القلق. وأوضح أن الطفل لا ينبغي أن يكون لديه هذا. وأضاف روميانتسيف في مقابلة مع محطة إذاعية "موسكو تتحدث" إن الأطفال يحبون الحركة والحياة النشطة.
يمكن أن يشير الشحوب وأعراض التسمم أيضًا إلى تطور السرطان لدى الطفل. وأكد الطبيب على ضرورة الانتباه إلى زيادة حجم البطن أو الغدد الليمفاوية عند المراهق.
وأضاف روميانتسيف أن العرج دون سبب يمكن أن يكون أيضًا من أعراض تطور السرطان.
المصدر:
سبوتنيك
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