29
o
بيروت
39
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
33
o
زحلة
32
o
بعلبك
32
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
الكاكاو يحسّن البصر والذاكرة
Lebanon 24
29-06-2021
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
في بشرى سارة لمحبي الشوكولاتة، أكدت دراسة جديدة من إسبانيا أن مسحوق الكاكاو قد يساعد في تحسين حدة البصر، والذاكرة لدى الشباب الأصحاء.
ووجد علماء من جامعة مدريد كومبلوتنس «UCM» و«ICTANA» معهد علوم وتكنولوجيا التغذية والتغذية، أن مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو لها تأثير محفز للجهاز العصبي، ما يؤثر على تحسين الانتباه والذاكرة البصرية وحدة البصر، وفق ما نشرته مجلة Functional Foods.
كما تناول المتطوعون كوباً من الحليب مع الكاكاو، أو التوت أو مشروبًا بدون نكهة في ثلاث وجبات منفصلة لتحديد حدة البصر، وتم وضع مخططات الحروف على بعد أربعة أمتار من المشاركين، التي تم عرضها في ظروف الإضاءة العالية والمنخفضة.
ولضمان دقة نتائج البحث، أجرى المختصون بشكل مبدئي سلسلة من المقابلات والاختبارات للتأكد من عدم وجود أي عيوب وأمراض لدى المتطوعين.
من جانبها، قالت المؤلفة المشاركة سونيا دي باسكوال تيريزا "نحتاج إلى إجراء بعض الأبحاث الإضافية كدليل على المفهوم لتأكيد أن التأثير حقيقي وأن النتائج يمكن تطبيقها على تطوير المنتجات التي يمكن أن تساعد في تحسين حدة البصر والانتباه لدى مجموعات سكانية معينة".
وفي هذه الدراسة قام العلماء بفحص تأثيرات نوعين من البوليفينول الغذائي على الجسم (الفلافانول في الكاكاو والأنثوسيانين في التوت الأحمر.
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. بيان هام جداً من المديرية العام للنفط بشأن أسعار المحروقات
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيان هام جداً من المديرية العام للنفط بشأن أسعار المحروقات
12:31 | 2021-06-28
28/06/2021 12:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قناعة وصل إليها باسيل!
Lebanon 24
قناعة وصل إليها باسيل!
05:35 | 2021-06-28
28/06/2021 05:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوة الى اعلان العصيان المدني الشامل.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
دعوة الى اعلان العصيان المدني الشامل.. اليكم التفاصيل
07:40 | 2021-06-28
28/06/2021 07:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يشترط وباسيل يرفض
Lebanon 24
بري يشترط وباسيل يرفض
08:07 | 2021-06-28
28/06/2021 08:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري و"الخرطوشة الأخيرة"
Lebanon 24
الحريري و"الخرطوشة الأخيرة"
05:18 | 2021-06-28
28/06/2021 05:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:00 | 2021-06-29
إلى محبي المانغا.. احترسوا من 5 أضرار
23:00 | 2021-06-28
هل ستغيّر اللحوم المصنّعة العالم؟
16:00 | 2021-06-28
لمحبي الشوكولاتة.. اليكم فوائد الكاكاو
14:00 | 2021-06-28
لمن فقدوا حاسة الشم بسبب كورونا.. هذا الخبر يهمكم!
11:00 | 2021-06-28
أطعمة لا يجب دمجها مع بعضها.. منها البصل والثوم
08:00 | 2021-06-28
اليكم الأعراض الرئيسية لمرض السرطان لدى الأطفال
فيديو
تحطيم محطة محروقات في المحمّرة (فيديو)
Lebanon 24
تحطيم محطة محروقات في المحمّرة (فيديو)
17:23 | 2021-06-28
29/06/2021 11:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف طريف.. تمساح يساعد طيورا على عبور الطريق أمام السيارات! (فيديو)
Lebanon 24
موقف طريف.. تمساح يساعد طيورا على عبور الطريق أمام السيارات! (فيديو)
11:00 | 2021-06-28
29/06/2021 11:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط المركبة الاستكشافية الصينية على المريخ.. وفيديو يوثق اللحظة التاريخية
Lebanon 24
هبوط المركبة الاستكشافية الصينية على المريخ.. وفيديو يوثق اللحظة التاريخية
11:00 | 2021-06-28
29/06/2021 11:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact