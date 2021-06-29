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صحة
إلى محبي المانغا.. احترسوا من 5 أضرار
Lebanon 24
29-06-2021
|
08:00
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على الرغم من كون المانغا إحدى الفواكه المحببة لكثيرين إلا أن الإفراط فيها يسبب مجموعة من الأوجاع للجهاز الهضمي.
بحسب موقع "الكونسلتو" فإن الإفراط في تناول المانغا يؤثر على صحة الجهاز الهضمي، رغما عن كونها من الفواكه الغنية بالألياف، والمعروفة بقدرتها على تنظيم عمل الأمعاء.
لكن غنى المانغا بالألياف يعطيها إمكانية أن تسبب كثيرا من اضطرابات الجهاز الهضمي المزعجة.
الإسهال
هذا أول ما يمكن للمانغا أن تسببه، بحسبانه أهم ما يتجلى أثر الألياف الغذائية غير القابلة للذوبان فيه، لكنه لا يحدث إلا مع الإفراط في أكلها، بحيث يصعب على المعدة هضم كمية الألياف الكبيرة، وبالتالي تتسارع عملية الهضم، وتزداد كتلة البراز، ويصاب الإنسان بالإسهال.
الانتفاخ وغازات البطن
الإفراط في تناول المانغا يؤدي إلى زيادة حركة الأمعاء، وبالتالي تزاداد فرص عملية التخمير، مما يسبب انتفاخا تظهر معه الغازات.
صعوبة امتصاص بعض العناصر الغذائية
عندما تزداد كمية الألياف فإن الجسم لا يستطيع امتصاص عناصر أخرى مثل المعادن، كالحديد والزنك والماغنسيوم والكالسيوم، وغيرها.
زيادة الوزن
من المعروف أن المانغا تحتوي على نسبة من السكريات كبيرة، وبالتالي فإن تناولها بشكل مبالغ فيه يحمًل الجسم سعرات حرارية تضر أولئك الذين يرغبون في اتباع نظام غذائي يضمن لهم إنقاص وزنهم.
الحساسية
هناك بعض الأجسام تصاب بالحساسية من المانغا أو من الإفراط في تناولها، لأنها تحتوي على مادة الـ"يوروشيول"، والتي تؤدي في بعض الأحوال إلى التهاب الجلد لدى البعض، أو إلى حكة لدى آخرين.
المصدر: سبوتنيك
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