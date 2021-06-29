28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
لأكثر من 4 أشهر قد تدوم أعراض كورونا
Lebanon 24
29-06-2021
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ما الفترة التي قد تمتد لها أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19″؟ وما سبب شدة عدوى السلالة دلتا؟ وكيف أثرت على العالم؟ الإجابات في هذا التقرير.
نبدأ من المملكة المتحدة، حيث توصلت دراسة حديثة إلى أن ما يقارب 40% من مرضى فيروس كورونا قد تستمر معهم أعراض لمدة 12 أسبوعا بعد ظهور بداية أعراض كورونا، وذلك في صورة عرض واحد على الأقل.
ونظر البحث في بيانات من دراسة "رياكت-2" (REACT-2) بقيادة إمبريال كوليدج لندن، والتي تم جمعها من عينات عشوائية من السكان بين أيلول وشباط الماضي، وشملت الدراسة أكثر من نصف مليون بالغ في إنجلترا، ونشرت على موقع إمبريال كوليدج لندن.
وأجاب المتطوعون عن أسئلة حول مدة 29 عرضا مختلفا مرتبطة بـ"كوفيد-19″.
وأبلغ 37.7% عن عرض واحد على الأقل لمدة 12 أسبوعا، وفق ما نقلت صحيفة ذي إندبندنت (The Independent) البريطانية.
وتوزعت حالات الذين ظهرت عليهم الأعراض في عمر 12 أسبوعا في واحدة من مجموعتين بناء على الأعراض التي كانوا يعانون منها:
المجموعة الأولى شملت أعراضا تنفسية مثل:
قصر النفس
ضيق التنفس
ألم شديد في الصدر
في هذه المجموعة أبلغ المزيد من الأشخاص عن أعراض خطيرة لـ"كوفيد-19″.
المجموعة الثانية كانت الأعراض الغالبة:
التعب
آلام في العضلات
صعوبة في النوم
وقال الباحثون إن النساء، أو الأشخاص الذين يدخنون، أو من يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، أو يعيشون في مناطق محرومة، أو تم إدخالهم إلى المستشفى جميعهم معرضون لخطر أكبر من الأعراض المستمرة، فيما كانت لدى الآسيويين مخاطر أقل، كما ارتبطت زيادة العمر مع استمرار الأعراض، مع زيادة الخطر بنسبة 3.5% مع كل عقد من العمر.
وقال البروفيسور بول إليوت مدير برنامج "رياكت" (REACT) من كلية إمبريال للصحة العامة "ترسم نتائجنا صورة مقلقة للعواقب الصحية طويلة المدى لكوفيد-19 والتي يجب أخذها في الاعتبار في السياسة والتخطيط".
وأضاف إليوت أن "النتائج التي توصلنا إليها ترسم صورة مقلقة للعواقب الصحية طويلة المدى لكوفيد-19".
المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة
تابع
الأكثر قراءة
بقرادونيان لـ "لبنان 24": مقبلون على وجود أجنبي في لبنان وعهد عون قد ينتهي بخيبة أمل كبيرة
Lebanon 24
بقرادونيان لـ "لبنان 24": مقبلون على وجود أجنبي في لبنان وعهد عون قد ينتهي بخيبة أمل كبيرة
05:30 | 2021-06-29
29/06/2021 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مع التسعيرة الجديدة.. هل سيتوفر البنزين بالمحطات اعتباراً من صباح الغد؟
Lebanon 24
مع التسعيرة الجديدة.. هل سيتوفر البنزين بالمحطات اعتباراً من صباح الغد؟
13:17 | 2021-06-28
28/06/2021 01:17:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الجدول المنتظر للمحروقات صدر.. هكذا أصبحت الأسعار بعد ارتفاعها
Lebanon 24
الجدول المنتظر للمحروقات صدر.. هكذا أصبحت الأسعار بعد ارتفاعها
00:13 | 2021-06-29
29/06/2021 12:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة التوتر بين "أمل" و "الوطني الحر" أمام ميرنا الشالوحي؟
Lebanon 24
ما حقيقة التوتر بين "أمل" و "الوطني الحر" أمام ميرنا الشالوحي؟
14:08 | 2021-06-28
28/06/2021 02:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
توجهٌ لقطع هذه الطريق صباح الغد
Lebanon 24
توجهٌ لقطع هذه الطريق صباح الغد
16:18 | 2021-06-28
28/06/2021 04:18:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:31 | 2021-06-29
سلالة "لامدا" من كورونا.. عالم فيروسات يكشف: ستحل محل "الدلتا"
09:00 | 2021-06-29
هذا ما تشير اليه فصيلة دمك
07:00 | 2021-06-29
هذا ما يحدث لرقبتك عندما لا تغير وسادتك
06:31 | 2021-06-29
بشرى سارة.. هذه اللقاحات توفر مناعة ضد كورونا لسنوات
05:00 | 2021-06-29
في الطقس الحار.. هل يمكن شرب القهوة؟
02:00 | 2021-06-29
إلى محبي المانغا.. احترسوا من 5 أضرار
فيديو
فيديو مؤلم.. شابان اعتديا على امرأة بالضرب وطرحاها أرضا!
Lebanon 24
فيديو مؤلم.. شابان اعتديا على امرأة بالضرب وطرحاها أرضا!
08:22 | 2021-06-29
29/06/2021 20:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطيم محطة محروقات في المحمّرة (فيديو)
Lebanon 24
تحطيم محطة محروقات في المحمّرة (فيديو)
17:23 | 2021-06-28
29/06/2021 20:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف طريف.. تمساح يساعد طيورا على عبور الطريق أمام السيارات! (فيديو)
Lebanon 24
موقف طريف.. تمساح يساعد طيورا على عبور الطريق أمام السيارات! (فيديو)
11:00 | 2021-06-28
29/06/2021 20:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact